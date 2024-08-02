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Огурцы, маринованные с кетчупом, на зиму — пикантная сладко-острая закуска

Для тех, кто любит «погорячее», приготовили рецепт огурцов на зиму, маринованных с острым кетчупом. Идеальная закуска к зимнему обеду или ужину.

Рецепт сладко-острой закуски из маринованных огурцов с кетчупом
© unsplash

Ингредиенты:

  • Вода — 1 л;
  • Душистый перец — 6 горошин;
  • Лавровый лист — 6 шт;
  • Огурцы — 1,5 кг;
  • Острый кетчуп — 7 ст. л;
  • Сахар — 100 г;
  • Свежий чеснок — 1 головка;
  • Соль — 3 ч. л;
  • Столовый уксус 9% — 150 мл;
  • Черный перец горошком — 6 шт.

Соль, уксус, сахар, кетчуп и воду соединить в подходящей емкости, перемешать и поставить на большой огонь. Через 5 минут после закипания снять с плиты. На дно банок уложить остальные ингредиенты — лаврушку, перец, дольки чеснока, сверху плотно заложить огурцы и залить маринадом так, чтобы овощи были им полностью закрыты. Банки простерилизовать и закатать крышками.

Маринованные на зиму огурцы с кетчупом обладают приятным сладко-острым вкусом, а благодаря необычному цвету их можно подавать на стол прямо в рассоле — как в соусе. Главное — взять для приготовления качественный и дорогой острый кетчуп.

  • Калорийность на 100 г — 47,3 ккал;
  • Время приготовления — 30 минут.

Ранее мы поделились рецептом маринованных огурцов по-болгарски.

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