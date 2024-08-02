Рецепт сладко-острой закуски из маринованных огурцов с кетчупом

Огурцы, маринованные с кетчупом, на зиму — пикантная сладко-острая закуска
Для тех, кто любит «погорячее», приготовили рецепт огурцов на зиму, маринованных с острым кетчупом. Идеальная закуска к зимнему обеду или ужину.
Ингредиенты:
- Вода — 1 л;
- Душистый перец — 6 горошин;
- Лавровый лист — 6 шт;
- Огурцы — 1,5 кг;
- Острый кетчуп — 7 ст. л;
- Сахар — 100 г;
- Свежий чеснок — 1 головка;
- Соль — 3 ч. л;
- Столовый уксус 9% — 150 мл;
- Черный перец горошком — 6 шт.
Соль, уксус, сахар, кетчуп и воду соединить в подходящей емкости, перемешать и поставить на большой огонь. Через 5 минут после закипания снять с плиты. На дно банок уложить остальные ингредиенты — лаврушку, перец, дольки чеснока, сверху плотно заложить огурцы и залить маринадом так, чтобы овощи были им полностью закрыты. Банки простерилизовать и закатать крышками.
Маринованные на зиму огурцы с кетчупом обладают приятным сладко-острым вкусом, а благодаря необычному цвету их можно подавать на стол прямо в рассоле — как в соусе. Главное — взять для приготовления качественный и дорогой острый кетчуп.
- Калорийность на 100 г — 47,3 ккал;
- Время приготовления — 30 минут.
Ранее мы поделились рецептом маринованных огурцов по-болгарски.