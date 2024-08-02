Малиновое варенье — признанное народное лекарство от простуды. А еще оно очень вкусное, отлично подойдет к чаю. Читайте наш классический рецепт малинового варенья: рассказываем, как быстро приготовить любимое с детства лакомство.

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Ингредиенты

Малина — 1 кг;

Сахарный песок — 1 кг;

Лимонный сок (по желанию) — 1–2 ст. ложки;

Соблюдайте пропорции: одна часть ягод к одной части сахара.

Способ приготовления

Как следует промойте малину под холодной водой, чтобы удалить грязь и насекомых. Затем аккуратно переложите плоды на бумажное полотенце, дайте им высохнуть.

Переложите ягоды в подходящую емкость. Посыпьте малину сахаром. Если хотите, капните чуть-чуть сока лимона для легкой кислинки. Оставьте ингредиенты на 1–2 часа, чтобы ягоды дали сок.

Переместите кастрюлю с малиной и сахаром на средний огонь. Постепенно доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Как только варенье закипит, уменьшите огонь и продолжайте варить, снимая пену, которая образуется на поверхности. Варите варенье около 15–20 минут.

Подготовьте стерилизованные банки и крышки. Горячее варенье разлейте по банкам, закройте крышками и переверните вверх дном на несколько минут для дополнительной стерилизации.

Вот еще любопытная информация о классическом варенье из малины:

Калорийность — 218 ккал на 100 г;

Время приготовления — примерно 1,5 часа.

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