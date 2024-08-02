Пять диетических блюд из кабачков

5 диетических блюд из кабачков: худеем вкусно
Кабачки богаты витаминами и клетчаткой, улучшают пищеварение, а также низкокалорийны: в них всего 24 ккал на 100 г. Все это делает их идеальным продуктом для похудения. Делимся 5 рецептами диетических блюд из кабачков на любой вкус.
Нежный суп-пюре из кабачков и моркови
Этот простой в приготовлении суп отлично утоляет голод. Вам потребуются:
- кабачок — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- укроп, петрушка — 1 веточка;
- тмин — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- бульон куриный — 1 л.
Растопите масло в кастрюле. Лук и морковь нарежьте, выложите в масло и жарьте до золотистости. Нарежьте кабачки кубиками, выложите к зажарке, приправьте солью, перцем и тмином. Готовьте пять минут, после чего залейте бульоном. После закипания готовьте на слабом огне до мягкости кабачков. Затем снимите суп с огня, дайте немного остыть и пюрируйте блендером.
- Время приготовления — 40 минут
- Калорийность — 35 ккал на 100 г
ПП-запеканка из кабачков с сыром и яйцами в духовке
Запеканка в духовке — еще одно низкокалорийное блюдо, которое сможет разнообразить диетический рацион. Возьмите:
- кабачок — 1 шт.;
- морковь — ½ шт;
- куриные яйца — 2 шт.;
- кефир (любой жирности) — 50 мл;
- сыр твердый (по вкусу) — 30 г;
- соль — по вкусу.
Промойте кабачок, очистите от кожуры и натрите на средней терке. Придавите тертую мякоть ложкой или рукой, чтобы избавиться от лишней жидкости. Морковь очистите и нашинкуйте на терке. Соедините кабачок и морковь в глубокой миске. Влейте к овощам кефир, вбейте яйца, посыпьте солью, тщательно перемешайте. Натрите сыр и всыпьте к остальным ингредиентам, перемешайте. Застелите форму для выпекания пергаментом, влейте в нее кабачковое тесто, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, и готовьте 35–40 минут. На готовой запеканке появится сухая румяная корочка.
- Время приготовления — 1 час
- Калорийность — 68 ккал на 100 г
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления
Любителям пикантных закусок стоит замариновать кабачки по-корейски. Вам понадобятся:
- кабачки — 500 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- масло оливковое — 4 ст. л.;
- кориандр в семенах — щепотка;
- перец горошком — 5 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — ½ ч. л.;
- кунжут — 1 ст. л.
Укроп промойте, обсушите, отделите листья от стеблей и нарежьте тонкими полосками (стебли не понадобятся). Зубчики чеснока измельчите. Соедините с укропом, залейте маслом и лимонным соком. Перец и кориандр разомните ступой, переложите к заправке, следом всыпьте соль и сахар, перемешайте. Дайте настояться: соль и сахар должны полностью раствориться. Кабачки промойте, удалите кончики. Нарежьте овощи вдоль длинными тонкими слайсами. Выложите их в маринад, тщательно, но аккуратно перемешайте. Плотно накройте крышкой или заверните в пищевую пленку, уберите в холодильник на 30 минут. Переложите овощи в салатник, посыпьте кунжутом, перемешайте и подавайте к столу.
- Время приготовления — 50 минут
- Калорийность — 136 ккал на 100 г
Рагу из кабачков и моркови
Овощное рагу — блюдо, без которого сложно представить диетический рацион. Возьмите:
- кабачки — 4 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- томатную пасту — 1 ст. л.;
- соль, перец, итальянские травы и другие приправы — по вкусу.
Морковь промойте, очистите и нарежьте небольшими брусками. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте морковь до золотистости. Лук нашинкуйте кубиками и всыпьте к моркови, готовьте до золотистости. Кабачки нарежьте кубиками и добавьте к овощам. Посыпьте солью, перцем и приправами по вкусу. Выложите томатную пасту, хорошо перемешайте и тушите до мягкости кабачков.
- Время приготовления — 30 минут
- Калорийность — 49 ккал на 100 г
Тушеные кабачки в сметане
И напоследок приведем рецепт нежной закуски из тушеных кабачков со сметаной. Вам понадобятся:
- кабачки — 2–3 шт.;
- сметана (любой жирности) — 180 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Кабачки промойте, удалите кончики. Нарежьте овощи полукружочками толщиной примерно ½ см. Чеснок измельчите ножом или прессом. Разогрейте масло в сковороде, выложите кабачки и готовьте 5–7 минут. Следом выложите сметану, посолите, добавьте приправы, перемешайте. Готовьте 5–7 минут под крышкой. Всыпьте чеснок, еще раз перемешайте и готовьте еще 2 минуты. При желании украсьте блюдо свежей нашинкованной зеленью.
- Время приготовления — 25 минут
- Калорийность — 93 ккал на 100 г
Это была подборка 5 диетических рецептов из кабачков. Эти блюда не только низкокалорийные, но и максимально вкусные.