«Вкус детства — это про нас». Как делают известное владикавказское мороженое

Ванильный пломбир, эскимо в клубничном соке и фруктовый лед из Северной Осетии завоевали золото на международном конкурсе «Лучший продукт-2024». Заглянули за кулисы производства.

Идея запустить во Владикавказе фабрику мороженого принадлежала местному предпринимателю Альберту Цагараеву. Бизнесмен мечтал возобновить традиции осетинского мороженого. В советское время Орджоникидзевский хладокомбинат (с 1954 по 1990 год Владикавказ носил имя Орджоникидзе — ред.) выпускал лакомство, которое славилось на весь Союз и у многих до сих пор ассоциируется с детством.

«Так или иначе, но люди проводят эти параллели. Поэтому вкус детства — это про нас», — рассказывает директор по маркетингу и персоналу компании «Снежная Королева» Марат Цагараев.



Фабрика, мощности которой сегодня позволяют производить 35 тонн мороженого в день, началась с небольшого цеха, где на трех линиях выпускали стаканчики и брикеты. Вскоре Альберт Цагараев погиб при сходе ледника Колка, и его дело продолжил младший брат Алан. За 20 с небольшим лет цех вырос в компанию, выпускающую более 100 видов мороженого.

Продукция поставляется в 19 регионов России. В начале 2024 года мороженое и фруктовый лед «Снежной Королевы» были отмечены тремя золотыми медалями на международном конкурсе «Лучший продукт-2024» всемирной выставки «ПРОДЭКСПО-24» в Москве. Марат Цагараев уверен: владикавказское мороженое покорило экспертов благодаря качеству.

«Представитель жюри конкурса, которая принимала документы, сертификаты, рецептуру и проводила биохимическое исследование продукта, призналась, что искала наше мороженое Москве в розничной продаже и потом летом на юге», — рассказывает Марат Цагараев.



Каждому мороженому — своя линия На фабрике «Снежная Королева» организован практически полный цикл производства. Сырье покупается в Северной Осетии и за ее пределами. Качество каждой партии молока оценивают в собственной лаборатории. Технологи также проверяют сертификаты и сроки хранения, и только после этого сырье допускают до производства.

В варочном цеху ингредиенты смешиваются по рецептуре: измельчаются и нагреваются до температуры, при которой гибнет возможная патогенная микрофлора. Потом будущее мороженое отправляется в цех хранения, где вызревает от двух часов до суток. На следующем этапе смесь поступает непосредственно в цеха по производству мороженого на линии. Всего их десять, и на каждой производится свой вид лакомства.

«Снежная Королева» выпускает более 160 видов мороженого — как порционного, так и весового, от классических стаканчиков и эскимо до фруктового льда. Самое технологически сложное в производстве — сливочное в оболочке из фруктового сока. Напиток заливается в специальную формочку, где застывает у стенок. Тогда оставшуюся жидкую часть откачивают, а в готовый фруктовый «стаканчик» заливают сливочную смесь. Гордятся на фабрике и вафельными стаканчиками собственного производства — их выпекают в старых советских печах. Меньше чем за три минуты из теста получаются сладкие и хрустящие формочки для лакомства.

На вкус и цвет «Снежная Королева» выпускает мороженое с разными вкусами. Например, по данным фабрики, в Дагестане любят фруктовый лед — возможно, из-за одних из самых высоких отметок на градуснике по Северному Кавказу.

«Жители регионов, конечно же, имеют разные вкусовые предпочтения: кто-то любит дорогие пломбиры жирностью 18%, кто-то, наоборот, старается выбирать диетические 3,5%. Владикавказ предпочитает щербет. Не в каждом регионе его любят», — говорит Цагараев.



По словам представителя «Снежной королевы», в Осетии также хорошо продается весовое мороженое. Фабрика выпускает несколько таких линеек. В ассортименте есть большие стаканчики по 250−300 грамм с разными наполнителями: орехом, кокосовой стружкой, ягодами — и пакеты по 2,5 кг Весовое мороженое также предпочитают в Кабардино-Балкарии и на Ставрополье — кафе и рестораны заказывают его партиями.