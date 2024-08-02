Пять лучших рецептов необычных заготовок на зиму из огурцов

5 лучших рецептов необычных заготовок на зиму из огурцов
Заготовки на зиму — это проверенный десятилетиями в наших семьях способ сохранить вкусы и ароматы лета. Огурцы, традиционно используемые для консервирования, могут стать основой для множества необычных и интересных рецептов. Что приготовить, когда обычные рецепты поднадоели и хочется чего-то новенького? В этой подборке есть даже вариант с кокосовым молоком и карри — очень экзотично и вкусно.
Острые огурцы с чили и чесноком
Что нам понадобится:
- 1 кг свежих огурцов
- 2—3 стручка красного чили
- 4—5 зубчиков чеснока
- 1 литр воды
- 100 мл уксуса (9%)
- 50 г сахара
- 2 ст. л. соли
- 1 пучок укропа
Как готовим:
- Огурцы тщательно вымойте и нарежьте кружочками.
- Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Чили нарежьте кольцами.
- Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус.
- В стерилизованные банки уложите огурцы, чили и чеснок, пересыпая укропом.
- Залейте кипящим маринадом, закройте крышками и стерилизуйте банки в кипящей воде 10 минут.
- Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.
Маринованные огурцы с медом и горчицей
Что нам понадобится:
- 1 кг огурцов
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. горчичного порошка
- 1 литр воды
- 100 мл яблочного уксуса
- 50 г сахара
- 1 ст. л. соли
- 5—6 горошин черного перца
- 2 лавровых листа
Как готовим:
- Огурцы вымойте и нарежьте брусками.
- Вскипятите воду с солью, сахаром, медом и горчичным порошком.
- Добавьте уксус, черный перец и лавровый лист.
- В стерилизованные банки уложите огурцы и залейте горячим маринадом.
- Закройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
- Переверните банки и укутайте до полного остывания.
Кисло-сладкие огурцы с яблоками
Что нам понадобится:
- 1 кг огурцов
- 2 крупных яблока
- 1 литр воды
- 100 мл белого винного уксуса
- 70 г сахара
- 2 ст. л. соли
- 1 палочка корицы
- 5—6 бутонов гвоздики
Как готовим:
- Огурцы и яблоки вымойте, огурцы нарежьте кружочками, яблоки — дольками.
- Вскипятите воду с солью, сахаром, корицей и гвоздикой.
- Добавьте уксус.
- В стерилизованные банки уложите огурцы и яблоки.
- Залейте горячим маринадом, закройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
- Переверните банки и укутайте до полного остывания.
Огурцы в пряном томатном соусе
Что нам понадобится:
- 1 кг огурцов
- 1 литр свежего томатного сока (не фабричного!)
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 ст. л. уксуса (9%)
- 1 ч. л. молотой паприки
- 1 ч. л. черного молотого перца
Как готовим:
- Огурцы вымойте и нарежьте брусками.
- Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Вскипятите томатный сок с солью, сахаром, паприкой и черным перцем.
- Добавьте уксус и чеснок.
- В стерилизованные банки уложите огурцы и залейте горячим томатным соусом.
- Закройте крышками и стерилизуйте 15 минут.
- Переверните банки и укутайте до полного остывания.
Огурцы с карри и кокосовым молоком
Что нам понадобится:
- 1 кг огурцов
- 400 мл кокосового молока
- 2 ст. л. карри-порошка
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. уксуса (9%)
Как готовим:
- Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.
- Вскипятите кокосовое молоко с солью, сахаром и карри-порошком.
- Добавьте уксус.
- В стерилизованные банки уложите огурцы.
- Залейте горячим кокосово-карри соусом.
- Закройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
- Переверните банки и укутайте до полного остывания.