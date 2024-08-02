Пять лучших рецептов необычных заготовок на зиму из огурцов

Заготовки на зиму — это проверенный десятилетиями в наших семьях способ сохранить вкусы и ароматы лета. Огурцы, традиционно используемые для консервирования, могут стать основой для множества необычных и интересных рецептов. Что приготовить, когда обычные рецепты поднадоели и хочется чего-то новенького? В этой подборке есть даже вариант с кокосовым молоком и карри — очень экзотично и вкусно.

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Острые огурцы с чили и чесноком

Что нам понадобится:

1 кг свежих огурцов

2—3 стручка красного чили

4—5 зубчиков чеснока

1 литр воды

100 мл уксуса (9%)

50 г сахара

2 ст. л. соли

1 пучок укропа

Как готовим:

Огурцы тщательно вымойте и нарежьте кружочками. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Чили нарежьте кольцами. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус. В стерилизованные банки уложите огурцы, чили и чеснок, пересыпая укропом. Залейте кипящим маринадом, закройте крышками и стерилизуйте банки в кипящей воде 10 минут. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.

Маринованные огурцы с медом и горчицей

Что нам понадобится:

1 кг огурцов

2 ст. л. меда

1 ст. л. горчичного порошка

1 литр воды

100 мл яблочного уксуса

50 г сахара

1 ст. л. соли

5—6 горошин черного перца

2 лавровых листа

Как готовим:

Огурцы вымойте и нарежьте брусками. Вскипятите воду с солью, сахаром, медом и горчичным порошком. Добавьте уксус, черный перец и лавровый лист. В стерилизованные банки уложите огурцы и залейте горячим маринадом. Закройте крышками и стерилизуйте 10 минут. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Кисло-сладкие огурцы с яблоками

Что нам понадобится:

1 кг огурцов

2 крупных яблока

1 литр воды

100 мл белого винного уксуса

70 г сахара

2 ст. л. соли

1 палочка корицы

5—6 бутонов гвоздики

Как готовим:

Огурцы и яблоки вымойте, огурцы нарежьте кружочками, яблоки — дольками. Вскипятите воду с солью, сахаром, корицей и гвоздикой. Добавьте уксус. В стерилизованные банки уложите огурцы и яблоки. Залейте горячим маринадом, закройте крышками и стерилизуйте 10 минут. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Огурцы в пряном томатном соусе

Что нам понадобится:

1 кг огурцов

1 литр свежего томатного сока (не фабричного!)

3 зубчика чеснока

2 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 ст. л. уксуса (9%)

1 ч. л. молотой паприки

1 ч. л. черного молотого перца

Как готовим:

Огурцы вымойте и нарежьте брусками. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Вскипятите томатный сок с солью, сахаром, паприкой и черным перцем. Добавьте уксус и чеснок. В стерилизованные банки уложите огурцы и залейте горячим томатным соусом. Закройте крышками и стерилизуйте 15 минут. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Огурцы с карри и кокосовым молоком

Что нам понадобится:

1 кг огурцов

400 мл кокосового молока

2 ст. л. карри-порошка

1 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

1 ч. л. уксуса (9%)

Как готовим: