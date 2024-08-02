$85.70-0.0892.83-0.02
Почта

5 лучших рецептов необычных заготовок на зиму из огурцов

Заготовки на зиму — это проверенный десятилетиями в наших семьях способ сохранить вкусы и ароматы лета. Огурцы, традиционно используемые для консервирования, могут стать основой для множества необычных и интересных рецептов. Что приготовить, когда обычные рецепты поднадоели и хочется чего-то новенького? В этой подборке есть даже вариант с кокосовым молоком и карри — очень экзотично и вкусно.

Пять лучших рецептов необычных заготовок на зиму из огурцов
© Unsplash

Острые огурцы с чили и чесноком

Что нам понадобится:

  • 1 кг свежих огурцов
  • 2—3 стручка красного чили
  • 4—5 зубчиков чеснока
  • 1 литр воды
  • 100 мл уксуса (9%)
  • 50 г сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 1 пучок укропа

Как готовим:

  1. Огурцы тщательно вымойте и нарежьте кружочками.
  2. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Чили нарежьте кольцами.
  4. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар и уксус.
  5. В стерилизованные банки уложите огурцы, чили и чеснок, пересыпая укропом.
  6. Залейте кипящим маринадом, закройте крышками и стерилизуйте банки в кипящей воде 10 минут.
  7. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.

Маринованные огурцы с медом и горчицей

Что нам понадобится:

  • 1 кг огурцов
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. горчичного порошка
  • 1 литр воды
  • 100 мл яблочного уксуса
  • 50 г сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 5—6 горошин черного перца
  • 2 лавровых листа

Как готовим:

  1. Огурцы вымойте и нарежьте брусками.
  2. Вскипятите воду с солью, сахаром, медом и горчичным порошком.
  3. Добавьте уксус, черный перец и лавровый лист.
  4. В стерилизованные банки уложите огурцы и залейте горячим маринадом.
  5. Закройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
  6. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Кисло-сладкие огурцы с яблоками

Что нам понадобится:

  • 1 кг огурцов
  • 2 крупных яблока
  • 1 литр воды
  • 100 мл белого винного уксуса
  • 70 г сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 1 палочка корицы
  • 5—6 бутонов гвоздики

Как готовим:

  1. Огурцы и яблоки вымойте, огурцы нарежьте кружочками, яблоки — дольками.
  2. Вскипятите воду с солью, сахаром, корицей и гвоздикой.
  3. Добавьте уксус.
  4. В стерилизованные банки уложите огурцы и яблоки.
  5. Залейте горячим маринадом, закройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
  6. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Огурцы в пряном томатном соусе

Что нам понадобится:

  • 1 кг огурцов
  • 1 литр свежего томатного сока (не фабричного!)
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ст. л. уксуса (9%)
  • 1 ч. л. молотой паприки
  • 1 ч. л. черного молотого перца

Как готовим:

  1. Огурцы вымойте и нарежьте брусками.
  2. Чеснок очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Вскипятите томатный сок с солью, сахаром, паприкой и черным перцем.
  4. Добавьте уксус и чеснок.
  5. В стерилизованные банки уложите огурцы и залейте горячим томатным соусом.
  6. Закройте крышками и стерилизуйте 15 минут.
  7. Переверните банки и укутайте до полного остывания.

Огурцы с карри и кокосовым молоком

Что нам понадобится:

  • 1 кг огурцов
  • 400 мл кокосового молока
  • 2 ст. л. карри-порошка
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 1 ч. л. уксуса (9%)

Как готовим:

  1. Огурцы вымойте и нарежьте кружочками.
  2. Вскипятите кокосовое молоко с солью, сахаром и карри-порошком.
  3. Добавьте уксус.
  4. В стерилизованные банки уложите огурцы.
  5. Залейте горячим кокосово-карри соусом.
  6. Закройте крышками и стерилизуйте 10 минут.
  7. Переверните банки и укутайте до полного остывания.