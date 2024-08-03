Готовим чахохбили по-грузински

Из курицы можно приготовить невероятное количество вкусных, полезных и питательных блюд. Одним из них является чахохбили по-грузински, которое делают с красным вином и приправой хмели-сунели.

Ингредиенты:

куриная тушка — 1 кг;

томаты — 700 г;

репчатый лук — 500 г;

сладкий болгарский перец — 200 г;

красное полусладкое вино — 100 мл;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

молотый красный перец — 1 ч. л.;

свежая кинза — 15 г;

чеснок — 15 г;

сливочное масло 82,5% — 40 г.

Куриную тушку порубить кухонным топориком вместе с костями на куски размером примерно 3×3 см. Обжарить в сотейнике с антипригарным покрытием до золотистой корочки. Помидоры нарезать крупными кубиками, лук нашинковать полукольцами, болгарский перец — соломкой, чеснок пропустить через чеснокодавку, зелень мелко порезать ножом.

В отдельной сковороде пассеровать на сливочном масле лук до прозрачности, затем добавить туда помидоры, сладкий перец, хмели-сунели, соль и красный перец. Тушить под крышкой 15 минут, затем влить вино, перемешать и держать на маленьком огне еще 5 минут. После этого соединить в сотейнике зажарку с курицей, перемешать и тушить под крышкой на маленьком огне 10 минут. Добавить чеснок и кинзу и держать на огне еще 5 минут.

К чахохбили по-грузински с красным вином и специями отлично подойдут гарниры из картофеля, макарон, овощей, гречки или риса.

Калорийность на 100 г: 155 ккал.

БЖУ: 12,2/10,7/3,1.

Время приготовления: 1 час.

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