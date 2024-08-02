Как засолить огурцы правильно: сколько брать огурцов, соли и уксуса
Сколько соли нужно класть в соленые огурцы? А огурцов? Можно ли сделать заготовку на зиму без уксуса? Рассказываем об этом и многом другом в нашей статье о маринованных и соленых огурцах на зиму. Делимся полезными секретами и рассказываем о популярных ошибках.
Соль и уксус: сколько нужно брать, чтобы избежать ошибок
Слишком много или слишком мало соли может испортить вкус и текстуру огурцов. Обычно для засолки огурцов на 1 литр воды используют 2 столовые ложки соли без горки. Можно еще добавить 1 столовую ложку сахарного песка, тоже без горки. Однако количество соли можно варьировать в зависимости от желаемой концентрации соляного раствора и длительности хранения.
Сколько уксуса класть в маринованные огурцы? Его количество тоже зависит от рецепта и личных предпочтений. Для маринованных огурцов обычно используют уксус крепостью 6% или 9%. Также можно использовать уксусную эссенцию, но её концентрация составляет 70%.
Обычно на 1 литр маринада используют 1–2 столовые ложки 9% уксуса. Если уксус более слабый, следует увеличить пропорцию: для 6% в 1,5 раза, для 3% — уже в 3 раза. Если будете использовать уксусную эссенцию, достаточно одной чайной ложки.
Полезная информация о засолке огурцов:
- Соль и сахар нужно перемешать перед добавлением в маринад. Это поможет кристаллам быстрее раствориться.
- Есть рецепты маринованных огурцов и без уксуса, но лучше его все же положить. Уксус помогает сохранить овощи, усиливает вкус и нейтрализует токсины.
Какие специи лучше взять для огурцов: делимся секретами
Для маринованных огурцов лучше взять следующие специи:
- укроп (зонтики);
- чеснок;
- семена горчицы;
- листья хрена;
- листья дуба;
- листья смородины;
- вишневые листья.
Сколько огурцов брать для засолки
Количество огурцов, необходимых для засолки, зависит от объема банки и ваших предпочтений. Обычно в литровую банку вмещается 500–600 граммов огурцов, в двухлитровую — 1 кг, а в трехлитровую — уже около 1,5 кг.
Вот еще ответы на популярные вопросы о засолке огурцов:
- Какого размера брать огурцы: для засолки лучше брать огурцы размером 10–12 сантиметров.
- Как правильно укладывать огурцы в банку: огурцы складывают в банку вертикально, если они крупные, и горизонтально, если они небольшого размера.
- Огурцы какого размера класть на дно: на дно банки кладите огурцы среднего размера, а те, что побольше, — сверху.