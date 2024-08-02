Как засолить огурцы правильно: сколько брать огурцов, соли и уксуса

Сколько соли нужно класть в соленые огурцы? А огурцов? Можно ли сделать заготовку на зиму без уксуса? Рассказываем об этом и многом другом в нашей статье о маринованных и соленых огурцах на зиму. Делимся полезными секретами и рассказываем о популярных ошибках.

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Соль и уксус: сколько нужно брать, чтобы избежать ошибок

Слишком много или слишком мало соли может испортить вкус и текстуру огурцов. Обычно для засолки огурцов на 1 литр воды используют 2 столовые ложки соли без горки. Можно еще добавить 1 столовую ложку сахарного песка, тоже без горки. Однако количество соли можно варьировать в зависимости от желаемой концентрации соляного раствора и длительности хранения.

Сколько уксуса класть в маринованные огурцы? Его количество тоже зависит от рецепта и личных предпочтений. Для маринованных огурцов обычно используют уксус крепостью 6% или 9%. Также можно использовать уксусную эссенцию, но её концентрация составляет 70%.

Обычно на 1 литр маринада используют 1–2 столовые ложки 9% уксуса. Если уксус более слабый, следует увеличить пропорцию: для 6% в 1,5 раза, для 3% — уже в 3 раза. Если будете использовать уксусную эссенцию, достаточно одной чайной ложки.

Полезная информация о засолке огурцов:

Соль и сахар нужно перемешать перед добавлением в маринад. Это поможет кристаллам быстрее раствориться.

Есть рецепты маринованных огурцов и без уксуса, но лучше его все же положить. Уксус помогает сохранить овощи, усиливает вкус и нейтрализует токсины.

Какие специи лучше взять для огурцов: делимся секретами

Для маринованных огурцов лучше взять следующие специи:

укроп (зонтики);

чеснок;

семена горчицы;

листья хрена;

листья дуба;

листья смородины;

вишневые листья.

Сколько огурцов брать для засолки

Количество огурцов, необходимых для засолки, зависит от объема банки и ваших предпочтений. Обычно в литровую банку вмещается 500–600 граммов огурцов, в двухлитровую — 1 кг, а в трехлитровую — уже около 1,5 кг.

Вот еще ответы на популярные вопросы о засолке огурцов: