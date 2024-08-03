Эксперт рассказал, как правильно заготовить зелень на зиму

Зелень на зиму лучше всего замораживать порционно, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

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Специалист отметила, что при квашении и засолке зелень теряет часть витаминов, поэтому лучший вариант заготовки – это заморозка.

"Обычно я зелень промываю, раскладываю, сушу на полотенце примерно час, чтобы не было лишней воды. Если она крупная, как например, лук, то я ее режу. Я знаю, сколько у меня уходит на одно блюдо, и это количество кладу в полиэтиленовый мешочек. Их получается несколько. После этого все замораживаю", – поделилась специалист.



По словам Вороновой, замороженная зелень может храниться без потери витаминов целый год.

"Зелень стоит класть в блюдо именно при варке. Если мы просто дадим ей разморозиться, то она будет дряблая, из нее выйдет сок", - Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России.



Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал употреблять зелень людям с гипертонической болезнью. Благодаря содержанию калия и магния этот продукт поможет привести давление в норму.