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Эксперт Воронова: замороженная зелень может храниться без потери витаминов целый год

Зелень на зиму лучше всего замораживать порционно, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Эксперт рассказал, как правильно заготовить зелень на зиму
© Сетевое издание m24.ru

Специалист отметила, что при квашении и засолке зелень теряет часть витаминов, поэтому лучший вариант заготовки – это заморозка.

"Обычно я зелень промываю, раскладываю, сушу на полотенце примерно час, чтобы не было лишней воды. Если она крупная, как например, лук, то я ее режу. Я знаю, сколько у меня уходит на одно блюдо, и это количество кладу в полиэтиленовый мешочек. Их получается несколько. После этого все замораживаю", – поделилась специалист.

По словам Вороновой, замороженная зелень может храниться без потери витаминов целый год.

"Зелень стоит класть в блюдо именно при варке. Если мы просто дадим ей разморозиться, то она будет дряблая, из нее выйдет сок", - Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал употреблять зелень людям с гипертонической болезнью. Благодаря содержанию калия и магния этот продукт поможет привести давление в норму.

Еда
Евгений Арзамасцев
Ольга Воронова