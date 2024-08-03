Врач Куликов рассказал о необычном свойстве кефира

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов сообщил, что кисломолочные продукты снижают риск развития аллергии.

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По его словам, в борьбе с аллергическими реакциями помогают кефир, йогурт, а также бифидок.

— В результате клинических исследований было подтверждено, что в указанных кисломолочных напитках содержатся пробиотики, нормализующие иммуноглобулин Е (IgE). Этот специальный белок организма обеспечивает иммунитет и принимает участие в аллергических реакциях, — объяснил Куликов.

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