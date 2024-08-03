Рецепт салата «Парамониха»

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Если «Халявку» вы уже заготовили в достаточном количестве, настала пора еще одной зимней заготовки — салат «Парамониха» станет отличным дополнением к любой трапезе.
Ингредиенты:
- Репчатый лук— 1 кг;
- Морковь — 1 кг;
- Растительное масло — 300 мл;
- Сахар — 300 г;
- Свежий укроп — 50 г;
- Зеленый болгарский перец — 1 кг;
- Поваренная соль — 2 ст. л;
- Уксус 9% — 100 мл;
- Мясистые помидоры — 2 кг.
Все овощи подготовить к нарезке — промыть, обсушить, срезать поврежденные места. Томаты измельчить блендером. Морковь — на терке для корейской моркови, перец порезать полукольцами, красный лук и укроп измельчить ножом. Все заготовки для салата, включая специи, сложить в большую емкость и поставить на средний огонь. Регулярно перемешивая, дождаться закипания, затем убавить огонь до минимума и тушить под крышкой 20 минут на маленьком огне, перемешивая, чтобы не пригорело. Салат «Парамониха» в горячем виде закладывают в стерилизованные банки и закатывают. После этого их необходимо поставить вверх дном, укрыть одеялом и дать полностью остыть.
- Калорийность на 100 г: 95,25 ккал;
- БЖУ: 1,3/5,3/11.1;
- Время приготовления: 1,5 часа.
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