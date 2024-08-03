Диетический рецепт капустных котлет

Легкие, румяные и полезные котлеты из белокачанной капусты многим придутся по вкусу. Их легко приготовить, при этом мука не понадобится. На 100 г всего 146 ккал.

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На пять порций понадобится 500 г капусты, два куриных яйца, 50 г манки, соль по вкусу, 10 г укропа и три столовых ложки растительного масла.

Капусту промойте и тонко нашинкуйте ножом. Вскипятите воду и выложите в нее капусту, далее убавьте огонь. Варите ее на умеренном огне до полуготовности около семи минут.

Капусту откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Дайте ей остыть. Она не должна быть горячей, чтобы при замешивании фарша яйца не свернулись.

Отожмите капусту, добавьте к ней яйца, посолите и перемешайте. Укроп промойте и мелко порубите. Добавьте его к тесту, всыпьте манную крупу.

Все хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла. Далее сформируйте котлеты и обжарьте их на смазанной маслом сковороде до румяности. Блюдо готово!

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