Лазанья с баклажанами: диетический рецепт

Лазанья из баклажанов точно удивит ваших родных. Это отличная полезная альтернатива обычной лазанье. Пряный томатный соус порадует вас и не навредит фигуре — всего 139 ккал на 100 г.

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На 10 порций возьмите 600 г баклажанов, 60 мл оливкового масла, 900 г томатного соуса, 10 г чеснока, 475 г рикотты, два куриных яйца, 360 г моцареллы, 100 г базилика, соль, красный и черный перец по вкусу.

Баклажаны помойте и нарежьте ломтиками около 0,5 см. Главное, чтобы кусочки были одинаковыми по толщине.

На противень постелите пергамент, а на него выложите баклажаны в один слой и полейте оливковым маслом. Посолите и поперчите. Далее отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на семь минут. Затем достаньте и переверните ломтики. Верните в духовку на семь минут.

Налейте томатный соус в кастрюлю с толстым дном. Чеснок пропустите через пресс прямо в соус. Посолите и поперчите, перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь и поварите соус около 10 минут, пока он не уменьшится в объеме.

Далее в небольшую миску выложите рикотту и разбейте туда же яйца, перемешайте. Половину базилика нарежьте мелко и выложите в массу, перемешайте.

Дно формы для запекания смажьте небольшим количеством томатного соуса, выложите слой баклажанов, сверху — 2/3 сырной массы. Моцареллу натрите на мелкой терке и посыпьте сверху. Затем снова уложите баклажаны, рикотту и моцареллу. Так же выложите третий слой и полейте сверху томатным соусом, который нужно будет посыпать оставшейся моцареллой.

Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 15–20 минут. Оставшимся базиликом посыпьте лазанью. Блюдо готово!

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