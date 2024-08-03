Экзотический фо бо: почему всего так его любят

Вьетнамский суп фо бо уже стал неотъемлемой частью жизни гастрономически избалованной Москвы. Его можно найти не только в этнических заведениях. Чем же так привлекает блюдо многочисленных посетителей и модных ресторанов, и фуд-кортов?

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История блюда

Вьетнамцы стараются забыть свое колониальное прошлое, в связи с чем неохотно упоминают о чужеземном происхождении названия традиционного национального супа. Бо переводится с французского как «говядина», а фо — производное от французского feu (огонь).

На самом деле до появления французов местное население говядину не ело, а корица, имбирь и анис, которыми приправляется блюдо, были позаимствованы у китайцев. История супа началась в северном вьетнамском городке Намдине, расположенном западнее Ханоя, где его впервые приготовили и подавали как уличную еду в конце XIX столетия.

В начале XX века появилась разновидность фо га с курицей, позже — фо ка с морепродуктами на рыбном бульоне. Несмотря на то что фо га и фо ка готовятся быстрее, первый вариант блюда с говядиной не утратил своей актуальности. И сегодня на улицах Ханоя и других городов можно заказать большую порцию горячего супа начиная с шести утра.

В Москву блюдо попало через вьетнамскую диаспору, проживающую в столице. Первым владельцем этнического кафе, где подавали фо бо, стал Нгуен Чи Зунг. Настоящую популярность горячий суп на основе говядины обрел после того, как его стали продавать на Даниловском рынке, где к емкости с ароматным бульоном выстраивались длинные очереди.

Состав вьетнамского фо бо

В рецептуре существуют региональные различия, но основные составляющие фо бо остаются неизменными.

Бульон

Говяжьи сахарные кости вываривают на медленном огне в течение 8–12 часов. Считается, что настоящий традиционный суп должен иметь светло-желтый цвет, насыщенный сладковатый мясной вкус и не менее пяти ароматов. В бульон добавляют анис, корицу, бадьян, кардамон (черный), очищенный от семян чили, фенхель, аромат которых раскрывается поочередно. Для улучшения цвета и вкуса в кастрюлю помещают обжаренные без масла имбирь, лук и чеснок. Готовый бульон должен быть покрыт толстым слоем жира, сохраняющим тепло.

Мясо

Мякоть говядины разрезают на тонкие ломтики поперек волокон, складывают их в корзинку и перед отправкой в готовый бульон помещают на несколько секунд в емкость с кипящей водой. На одну порцию положено 7–8 кусочков.

Лапша

Рисовую лапшу отваривают в свежем (только что приготовленном) или в сухом виде. При подаче она должна быть упругой, эластичной и длинной. Недопустимо, чтобы ингредиент разваливался или перед отвариванием был порван на мелкие кусочки. Московские рестораны закупают свежий продукт на фабриках по производству рисовой лапши.

Соусы

Во вьетнамских ресторанах к столу подают соусы, корзинку с соевыми ростками, зеленью.Если суп пересолен или хочется пикантной кислинки, в пиалу добавляют чесночный рисовый уксус. Более ароматным блюдо делает рыбный соус: соевый перебивает вкус. Любители острого могут воспользоваться чили, но нужно учесть, что он раскрывается только в горячем бульоне. Чрезмерную остроту сглаживают соевыми ростками и лимонным (лаймовым) соком.

Различия между северным фо бо и южным

Мутный, сладкий бульон для национального блюда, приготовленный в южных регионах Вьетнама, содержит больше ингредиентов, в том числе ростки фасоли и сахар.

На севере страны варят прозрачный бульон с более сбалансированным вкусом, в который добавляют зеленый лук, чеснок, чили, кинзу.

Чем привлекает фо бо гурманов и не только

Секрет популярности блюда кроется в его невероятном насыщенном вкусе, обволакивающем теплом аромате, большой порции и относительно невысокой стоимости. Его не придется долго ждать, так как суп готовится заранее.

Потребителям нравится янтарный, с мясной сладостью, горячий бульон, необычное сочетание приправ, каждая из которых вносит свой вкусовой оттенок, нежная упругая лапша и возможность корректировать вкус соусами, лимоном или уксусом.

Вьетнамский суп не только вкусный, но и полезный. В бульон из сахарных косточек переходит ценный коллаген, необходимый нашим суставам. Кроме белка, говядина содержит легко усвояемое железо, цинк, витамины группы B. Овощи богаты пищевыми волокнами, поддерживающими здоровье желудочно-кишечного тракта. В состав приправ, ускоряющих обмен веществ, входят витамины, антиоксиданты, уменьшающие окислительный стресс, воспаление.

Как правильно есть суп?

Сначала пробуют горячий бульон без добавок, налитый в пиалу, предварительно ошпаренную кипятком. Он получается настолько наваристым, ароматным и вкусным, что приправы могут не потребоваться вовсе. Если хочется сделать вкус более разнообразным, в миску добавляют ростки фасоли, чили, несколько капель рыбного соуса и/или лайма. Палочки берут в ведущую руку, во вторую — ложку. Захватывают палочками лапшу и маленький кусочек мяса, отправляют в рот, запивают бульоном (вьетнамцы это делают громко), который зачерпывают ложкой.

В тарелке не должно быть много лапши, так как существует риск не успеть ее съесть до потери формы. Не стоит ее сильно перемешивать, чтобы не порвалась.

Где можно попробовать вкусный фо бо?

Тарелку согревающего вкусного супа сегодня можно отведать во многих местах столицы.Одним из первых включил в меню блюдо вьетнамской кухни ресторан «Сайгон» на Сущевском валу. Заведение с аскетичным интерьером готовит все известные виды национального супа, подходит для быстрого перекуса.

Сеть кафе Lao Lee (в Столярном переулке и на Миусской площади) с узнаваемым вьетнамцем на логотипе предлагает порцию недорогого фо бо объемом 0,6 л. Его особенность заключается в сочетании свежих хрустких ростков с пряным вкусом наваристого бульона.

Бистро Pinch в Большом Палашевском переулке удивляет своим фирменным Фо Pinch, рецепт которого известен только шеф-повару. Горячий суп здесь называют блюдом от любых неприятностей.

Сеть Ngon имеет не меньше шести заведений в столице в виде прилавков с кухней. Славится щедрыми порциями, богатым меню.

Pho Fighters в Столешниковом переулке выделяется среди других заведений неоновым интерьером. В меню кроме классического фо бо с говядиной можно найти вкусный рамен и том-ям.

Сетевой Bổ на рынках и фуд-маркетах собирает большие очереди. Знатоки утверждают, что именно здесь подают самый вкусный вьетнамский суп порциями по одному литру.

Символ традиционной вьетнамской кухни объединяет в себе национальные традиции, отменный вкус и пользу для здоровья. Низкокалорийное блюдо (300–400 ккал на одну порцию) богато животными белками, клетчаткой, содержит минимум жиров. Фо бо быстро и надолго избавляет от чувства голода, подходит сторонникам здорового питания.