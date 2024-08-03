Цукини или кабачок: в чем отличие и что полезнее

Многие путают кабачок с цукини и считают, что эти два овоща не отличаются друг от друга. На самом деле, различия есть, и вот в чем они заключаются, передают «Белновости».

Опытные хозяйки предпочитают цукини, потому что кабачок почти не держит форму. Однако из кабачка можно приготовить хорошее пюре для детского питания.

При этом если кабачок подержать на грядке, то в нем окажется много твердых и невкусных семян, а вот сердцевина превратится в вату. Стенки овоща станут менее плотными и более рыхлыми.

Кабачок полезен тем, что считается диетическим овощем, на 90% состоящим из воды. Он рекомендован при проблемах с ЖКТ и высоком уровне «плохого» холестерина. Кабачок богат витаминами B6, K, C, A, тиамином, фолатами, марганцем, магнием, калием, медью и фосфором.

Цукини не такой сочный овощ. Однако он так же хорош при соблюдении низкоуглеводной диеты. Цукини рекомендован при проблемах с ЖКТ, диабете 2-го типа и «плохом» холестерине.

Ранее биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.