С курицей и в маринаде: топ необычных рецептов из арбуза

В столице официально открылся сезон арбуза — начали работу городские бахчевые развалы. «Вечерняя Москва» вместе с нутрициологом Полиной Казимировой выяснила, в чем польза арбузов и дынь и где их лучше покупать.

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Арбузы и дыни — кладезь витаминов. В 100 граммах арбуза содержатся витамины А и С, калий, железо, магний, клетчатка. Эта ягода — источник ликопина и цитруллина — ингредиентов, защищающих нас от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Арбуз состоит на 92– 99 процентов из воды, и он отлично помогает поддерживать водный баланс. Еще один плюс — на арбуз крайне редко возникает аллергия. Полезна и дыня, которая позволяет восполнять витамины и водный баланс в организме и взрослых, и детей. Купить бахчевые можно на рынках и в сетевых магазинах. Главное — убедиться в их качестве, — рассказала Полина Казимирова.



По многолетней традиции бахчевые развалы в столице открываются в начале августа. На карте города свыше 200 точек. Узнать их просто: белые деревянные конструкции с удобным прилавком. У продавца — специальная форма и документы, которые подтверждают происхождение товаров и их соответствие всем нормам. Приобрести дыни и арбузы можно и на московских ярмарках. На прилавках представлены раннеспелые сорта.

— Арбузы привозят из Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Дагестан. Сейчас на московских ярмарках продают плоды сорта «каристан», у которых тонкая корка, плотная ярко-красная мякоть и сладкий вкус, — сообщили в столичном Департаменте торговли и услуг.



Похрусти!

Арбузную мякоть нужно разрезать на треугольники и ножом удалить косточки. Со всех сторон обваливаем их в сахарной пудре. На раскаленной сковороде с оливковым маслом карамелизируем арбуз. В процессе жарки его повторно обваливаем в сахарной пудре — тогда на поверхности появится хрустящая карамельная корочка. На второй сковороде на сливочном масле обжариваем порубленные грецкие орехи. К орехам добавляем мед. Собираем наш десерт на тарелке: выкладываем арбуз, поливаем медом и украшаем ягодами.

И даже с курицей

Куриный медальон отбить, присолить, обжарить с одной стороны, положить на нее ломтик дыни. Аккуратно сколоть медальон и дыню зубочистками, обмакнуть в смесь яйца, молока и муки и обжарить до хруста.

Красота да и только

Арбуз — самый удобный продукт для карвинга — вырезания фигур и создания рисунков на кожуре. Самый простой вариант — смастерить корзину из цельной арбузной кожуры и наполнить ее фруктовым салатом.

А с хлебом не хотите ли?

Черный хлеб (тонкий кусок) обжарить на сливочном масле до корочки и охладить. На кусочек хлеба положить ломтик сильно охлажденного арбуза. Некоторым нравится сочетание хлеба, творожного сыра и арбуза.

Можно и замариновать

Необычная, но попробовать ее стоит. На литровую банку вам понадобится несколько веточек укропа, кусочек острого перца, чайная ложка соли, 2 чайные ложки сахара, чуть меньше 2 столовых ложек уксуса и чеснок. И сам арбуз! Чеснок измельчите, перец нарежьте на кусочки, как арбуз. В стерильные банки кладут укроп, чеснок и кусочки перца, затем заполняют их кусочками арбуза, в каждую насыпают соль и сахар, заливают банки кипятком и ставят стерилизоваться в кастрюлю с водой. Через 20 минут вливают уксус и закатывают.

Пей и худей

Из ягод получаются шикарные смузи — напитки для перекуса, которые еще и помогают скинуть лишние килограммы. Смешивайте мякоть арбуза с дыней, добавляйте сок лимона (1–2 ложечки), взбивайте в блендере и вуаля — свежайший напиток готов.

Охладись красиво

Ломтики дыни заморозить, чтобы не слипались. Мороженое выложить в вазочку, воткнуть в них замороженную дыню, полить сиропом.

Черный принц, очень приятно

На пике популярности — арбуз без косточек «черный принц». Он считается одним из самых сладких. Выращивают в регионах Северного Кавказа и Астраханской области. Стоит от 500 рублей за ягоду весом 4–5 кг.

Если шарлотка, то с дыней

А почему бы не испечь шарлотку с дыней? На 200 граммов дыни берут 4–5 яиц, 4 ст. ложки муки, 4– 5 ст. ложек сахара, 1 ч. ложку разрыхлителя, немного ванили и корицы, щепотку соли. Замешиваете из перечисленных ингредиентов тесто, вводите в него порезанную на кусочки дыню. Перед подачей посыпать пирог сахарной пудрой.

Прямая речь

Анна Завьялова, сотрудник Финансового университета:

— Выбирать арбузы я предпочитаю по стуку. Обязательно обращаю внимание на его хвостик. Он должен быть сухим и закрученным. Беру ягоду всегда средних размеров. И покупаю ближе к концу августа — началу сентября. Тогда самые вкусные. Дома я режу арбуз от хвостика к другому концу, вдоль. Такими небольшими дольками, не очищая от корочки, удобнее есть и угощать гостей.

Как правильно выбирать арбуз и дыню

Трещит — значит спелый

Приложите арбуз к уху и сдавите его руками: у спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать. Глухой звук указывает на то, что плод перележал.

Плотная мякоть

Приподнимите арбуз. Идеальный плод обычно небольшой, но увесистый.

Смотрим хвостик

У зрелого арбуза пересыхает хвостик, но такой же может быть и у давно сорванных неспелых плодов.

Повернись-ка на бочок

У спелого плода пятно на боку должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета. Главное, чтобы не было признаков гнили.

Определяем пол

Арбуз — ягода двуполая. У «мальчиков» низ плода выпуклый, а у «девочек» плоский. «Девочки» считаются более вкусными.

Главное — целостность

При выборе дыни нужно внимательно осмотреть весь плод. На нем не должно быть повреждений, вмятин и трещин.

Круг или овал?

Обращайте внимание на форму арбуза. Круглые арбузы обычно бывают сладкими, продолговатые же, как правило, водянистые и менее ароматные.

Ищем ямочки

Круглое углубление, которое остается на дыне после ее разъединения со стеблем, это еще одна подсказка, которая помогает определить состояние плода. В идеале ямка должна быть гладкой и круглой.

По щелчку

Нужно брать плоды с мягкой противоположной от хвостика стороной, иначе дыня может быть незрелой. При щелчке по дыне должен раздаваться глухой звук.

Рецепт от шеф-повара Максима Копылова

200 граммов мякоти арбуза, 50 граммов сыра фета или вашего любимого сыра, 1 ст .ложка соуса песто, маленькая горсть жареных тыквенных семечек, 2 веточки зеленого базилика.

Нарежьте сыр и мякоть арбуза средним кубиком и выложите чередуя на тарелку.

Арбуз используйте холодный, из холодильника, это поможет лучше подчеркнуть вкус целого блюда. Сверху полейте соусом песто и посыпьте жареными семечками. Украсьте свежим базиликом и сразу приступайте к дегустации. Приятного вам аппетита!