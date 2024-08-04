Салат, спагетти и блюдо по-тайски: топ-5 рецептов из кабачков
Сезон кабачков, который приходится на конец июля–начало августа, в самом разгаре. Из них можно приготовить много интересных и полезных блюд. Топ-5 необычных рецептов с кабачками «Вечерней Москве» перечислил шеф-повар Борис Копылов.
Салат из жареных кабачков
Ингредиенты:
кабачок;петрушка;чеснок;оливковое масло;соль.
— Кабачки, порезанные кубиками, нужно легко обжарить на сковороде. К ним добавляются зелень петрушки, чеснок, соль и оливковое масло. Получается очень вкусно, — поделился рецептом Копылов.
Спагетти из кабачков
Ингредиенты:
- кабачок;
- брынза;
- растительное масло;
- помидоры черри либо грунтовые.
— Кабачки нужно натереть длинными слайсами (это можно сделать на специальной терке), похожими на спагетти, и уложить в противень. Дальше нужно добавить немного растительного масла, соль, а сверху бросить хаотично порезанную брынзу. Затем добавляются помидоры черри или грунтовые, — рассказал шеф-повар.
Противень ставится в духовку, разогретую до 180–190 градусов. Спагетти из кабачка нужно запекать 25–30 минут.
Кабачки, тушеные с курицей
Ингредиенты:
- кабачок;
- лук;
- растительное масло;
- соль, перец по вкусу;
- свежий базилик;
- сливки жирностью 20 процентов.
— Курица сначала обжаривается с небольшим количеством масла и лука на сковороде. Затем ее нужно отправить в глубокий противень. Сверху кладем кабачки, нарезанные крупным кубиком, — порекомендовал собеседник «ВМ».
Все в противне заливается сливками. По вкусу можно добавить соль и перец. Сверху блюдо присыпают свежим базиликом и отправляют в духовку на 15 минут.
Курица с кабачками по-тайски
Ингредиенты:
- курица;
- кабачок;
- рыбный соус;
- соевый соус;
- кисло-сладкий соус;
- болгарский перец;
- морковь.
— Восточный вариант блюда. Курицу обжариваем, к ней добавляем соевый и рыбный соус. Дальше разрезаем кабачок, вынимаем из него семена и нарезаем полосками, небольшими дольками. К нему добавляем болгарский перец, морковь и быстро обжариваем, — рассказал шеф-повар.
К обжаренным овощам можно добавить кисло-сладкий соус, а затем добавить их к курице. Получится очень вкусное блюдо.
Обжаренные кабачки с баклажанами
Ингредиенты:
- мука;
- растительное масло;
- кабачки;
- баклажаны.
Для зажарки (по желанию):
- лук;
- морковь;
- томаты.
Зажарка в этом блюде необязательна, но ей можно немного разнообразить еду. Для этого нужно обжарить нарезанные лук, морковь и томаты.
— Кабачки и баклажаны нарезаем кружками, обваливаем в муке и обжариваем в масле. Затем их нужно выложить друг на друга слоями: слой кабачков, слой баклажанов, слой кабачков, слой баклажанов и так далее, — объяснил Копылов.
При желании можно добавить зажарку между слоями.