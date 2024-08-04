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Салат, спагетти и блюдо по-тайски: топ-5 рецептов из кабачков

Сезон кабачков, который приходится на конец июля–начало августа, в самом разгаре. Из них можно приготовить много интересных и полезных блюд. Топ-5 необычных рецептов с кабачками «Вечерней Москве» перечислил шеф-повар Борис Копылов.

Салат, спагетти и блюдо по-тайски: топ-5 рецептов из кабачков
© Вечерняя Москва

Салат из жареных кабачков

Ингредиенты:

кабачок;петрушка;чеснок;оливковое масло;соль.

— Кабачки, порезанные кубиками, нужно легко обжарить на сковороде. К ним добавляются зелень петрушки, чеснок, соль и оливковое масло. Получается очень вкусно, — поделился рецептом Копылов.

Спагетти из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачок;
  • брынза;
  • растительное масло;
  • помидоры черри либо грунтовые.
— Кабачки нужно натереть длинными слайсами (это можно сделать на специальной терке), похожими на спагетти, и уложить в противень. Дальше нужно добавить немного растительного масла, соль, а сверху бросить хаотично порезанную брынзу. Затем добавляются помидоры черри или грунтовые, — рассказал шеф-повар.

Противень ставится в духовку, разогретую до 180–190 градусов. Спагетти из кабачка нужно запекать 25–30 минут.

Кабачки, тушеные с курицей

Ингредиенты:

  • кабачок;
  • лук;
  • растительное масло;
  • соль, перец по вкусу;
  • свежий базилик;
  • сливки жирностью 20 процентов.
— Курица сначала обжаривается с небольшим количеством масла и лука на сковороде. Затем ее нужно отправить в глубокий противень. Сверху кладем кабачки, нарезанные крупным кубиком, — порекомендовал собеседник «ВМ».

Все в противне заливается сливками. По вкусу можно добавить соль и перец. Сверху блюдо присыпают свежим базиликом и отправляют в духовку на 15 минут.

Курица с кабачками по-тайски

Ингредиенты:

  • курица;
  • кабачок;
  • рыбный соус;
  • соевый соус;
  • кисло-сладкий соус;
  • болгарский перец;
  • морковь.
— Восточный вариант блюда. Курицу обжариваем, к ней добавляем соевый и рыбный соус. Дальше разрезаем кабачок, вынимаем из него семена и нарезаем полосками, небольшими дольками. К нему добавляем болгарский перец, морковь и быстро обжариваем, — рассказал шеф-повар.

К обжаренным овощам можно добавить кисло-сладкий соус, а затем добавить их к курице. Получится очень вкусное блюдо.

Обжаренные кабачки с баклажанами

Ингредиенты:

  • мука;
  • растительное масло;
  • кабачки;
  • баклажаны.

Для зажарки (по желанию):

  • лук;
  • морковь;
  • томаты.

Зажарка в этом блюде необязательна, но ей можно немного разнообразить еду. Для этого нужно обжарить нарезанные лук, морковь и томаты.

— Кабачки и баклажаны нарезаем кружками, обваливаем в муке и обжариваем в масле. Затем их нужно выложить друг на друга слоями: слой кабачков, слой баклажанов, слой кабачков, слой баклажанов и так далее, — объяснил Копылов.

При желании можно добавить зажарку между слоями.

Еда
Борис Копылов