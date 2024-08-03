Шеф-повар рассказал, с рецептами каких блюд лучше не экспериментировать

Не всегда самовольные эксперименты с рецептами блюд, как, например, изменение «граммовки», приводят к интересным и сносным результатам. В случае с выпечкой такие опыты чаще становятся причиной порчи конечного продукта. О том, какие кулинарные рецепты лучше не нарушать, в беседе с радио Sputnik рассказал шеф-повар Антон Калер.

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По его мнению, импровизация с ингредиентами допустима только при приготовлении супов и горячих блюд.

«Например, борщ. Не любите запах чеснока – не кладете его. Рецептов борща тысячи и один: есть с грибами, с фасолью, с брюссельской капустой, даже без свеклы, а кубанский борщ вообще запекают в печи», - заметил он.



Другой пример – бефстроганов. Для приготовления этого блюда есть множество рецептов - с горчицей, томатной пастой, белыми грибами, шампиньонами. Но куда сложнее дело обстоит с выпечкой и десертами, продолжил шеф-повар. К примеру, если при подготовке теста для хлеба всыпать больше муки, чем указано в рецепте, то в результате он получится тяжелее и плотнее. А если меньше, чем надо – то хлеб может начать подгорать снаружи, но внутри будет сырой.