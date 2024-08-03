Шеф-повар рассказал, с рецептами каких блюд лучше не экспериментировать
Не всегда самовольные эксперименты с рецептами блюд, как, например, изменение «граммовки», приводят к интересным и сносным результатам. В случае с выпечкой такие опыты чаще становятся причиной порчи конечного продукта. О том, какие кулинарные рецепты лучше не нарушать, в беседе с радио Sputnik рассказал шеф-повар Антон Калер.
По его мнению, импровизация с ингредиентами допустима только при приготовлении супов и горячих блюд.
«Например, борщ. Не любите запах чеснока – не кладете его. Рецептов борща тысячи и один: есть с грибами, с фасолью, с брюссельской капустой, даже без свеклы, а кубанский борщ вообще запекают в печи», - заметил он.
Другой пример – бефстроганов. Для приготовления этого блюда есть множество рецептов - с горчицей, томатной пастой, белыми грибами, шампиньонами. Но куда сложнее дело обстоит с выпечкой и десертами, продолжил шеф-повар. К примеру, если при подготовке теста для хлеба всыпать больше муки, чем указано в рецепте, то в результате он получится тяжелее и плотнее. А если меньше, чем надо – то хлеб может начать подгорать снаружи, но внутри будет сырой.
«Что касается кондитерских изделий, например, профитролей, то там нельзя отходить от граммовки, иначе просто на выходе тесто не получится. Вы можете поменять начинку, но база этого теста должна оставаться такой же, как в рецепте. Когда речь идет о выпечке или о десертах, очень важно выдержать именно его [теста] структуру», – заключил Калер.