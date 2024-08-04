Диетолог объяснил, можно ли готовить блюда из зеленой гречки

Диетолог: употребление зеленой гречки не навредит здоровью
Можно ли готовить блюда из зеленой гречки и насколько такая крупа полезнее «обычной» и привычной нам гречки? Свое мнение на этот счет высказала диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Также она рассказала, как приготовить блюдо из зеленой гречки так, чтобы ее полезные свойства не потерялись.
По ее словам, несмотря на то, что зеленые зерна гречки являются недозрелыми, никакого риска для здоровья такая крупа не несет. Главное – употреблять ее «с умом» - разумных количествах и в рамках сбалансированного рациона питания.
«Мы можем ее использовать как самостоятельную основу для блюда, добавлять в нее растительные масла, овощи, которые будут повышать нутритивную плотность данного продукта», - сказала она в ходе беседы с Pravda.Ru, добавив, что в таком случае зеленая гречка станет хорошим помощником для пищеварительного тракта.
Лазуренко также отметила, что зеленая гречка в большей степени обладает полезными, «живыми» свойствами. В ней в достаточном количестве содержатся необходимые человеческому организму микроэлементы.
«Зеленый цвет — больше хлорофиллов, больше антиоксидантов по сравнению с привычной для нас гречкой. Зеленая гречка является сама по себе ценным источником всех питательных веществ, растительного белка, клетчатки, содержит достаточно хорошее количество витаминов группы В», - сказала врач.