Диетолог объяснил, можно ли готовить блюда из зеленой гречки

Можно ли готовить блюда из зеленой гречки и насколько такая крупа полезнее «обычной» и привычной нам гречки? Свое мнение на этот счет высказала диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. Также она рассказала, как приготовить блюдо из зеленой гречки так, чтобы ее полезные свойства не потерялись.

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По ее словам, несмотря на то, что зеленые зерна гречки являются недозрелыми, никакого риска для здоровья такая крупа не несет. Главное – употреблять ее «с умом» - разумных количествах и в рамках сбалансированного рациона питания.

«Мы можем ее использовать как самостоятельную основу для блюда, добавлять в нее растительные масла, овощи, которые будут повышать нутритивную плотность данного продукта», - сказала она в ходе беседы с Pravda.Ru, добавив, что в таком случае зеленая гречка станет хорошим помощником для пищеварительного тракта.



Лазуренко также отметила, что зеленая гречка в большей степени обладает полезными, «живыми» свойствами. В ней в достаточном количестве содержатся необходимые человеческому организму микроэлементы.