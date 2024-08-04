Август. Время пожинать плоды. На прилавках в изобилии появляются сезонные овощи и фрукты. «Вечерняя Москва» узнала, как выбрать полезные продукты и кому следует употреблять их с осторожностью.

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В предвкушении урожая овощей и фруктов мы довольно потираем руки. Еще бы! Высокое предложение наверняка снизит цены. Специалисты Роспотребнадзора призвали к сдержанности и дали рекомендации, которые уберегут покупателей от лишних трат, а кого и от тяжелых последствий для здоровья.

Практически ко всем овощам применимо правило приобретения товара стандартного размера. Слишком большие или, напротив, маленькие плоды — верный признак применяемых химикатов. Большим количеством нитратов грешат и откровенно незрелые овощи.

Нитраты — соли азотной кислоты, необходимые для растения. Для здоровья человека нитраты не опасны, но они преобразовываются в нитриты, а это уже яд. Рекордсмены по содержанию нитратов: свекла, зеленый лук, дыни, арбузы, салат, укроп, черешня. Практически не содержат нитратов фасоль, горох и щавель.

Как снизить количество нитратов

Тщательно мойте овощи. Срезайте позеленевшие части у картофеля и моркови;

Замачивайте овощи в холодной воде на 15–20 минут;

Варка — самый эффективный способ нейтрализовать нитраты . Их уровень при такой обработке понижается на 50–80 процентов;

Способностью обезвреживать нитратные соединения обладают лимонная кислота и гранатовый сок;

Не храните свеженарезанные салаты и свежевыжатые соки более суток.

От каких овощей вам лучше воздержаться

При наличии противопоказаний и хронических заболеваний далеко не все овощи оказывают на организм человека благоприятный эффект. Более того, некоторые из них бывают весьма опасны.

Огурец

Практически единственный овощ, который не содержит противопоказаний.

Томаты

Язва, гастрит, заболевания почек, аллергия — болезни, несовместимые с употреблением томатов.

Капуста

Следует употреблять с осторожностью, поскольку может провоцировать проблемы ЖКТ.

Картофель

Содержит много быстро усваиваемых углеводов, повышающих уровень сахара в крови, из-за чего его следует есть с осторожностью людям, страдающим диабетом.

Лук

Содержит фруктан, вызывающий расстройство желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется страдающим изжогой, плохо усваивается организмом.

Свекла

Корнеплод содержит сахар, поэтому диабетикам он противопоказан. При расстройствах ЖКТ употребление свеклы, обладающей слабительным эффектом, лучше свести к минимуму.

Баклажан

Содержит соланин, вызывающий проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также оксалаты кальция, из-за чего не рекомендован людям, страдающим болезнями почек.

Тыква

Не рекомендована людям, страдающим диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и почек.

Кукуруза

«Царица полей» обладает высоким гликемическим индексом. Употребление продукта ведет к повышению уровня сахара в крови.