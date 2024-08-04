Что такое урбеч, чем он полезен и как его приготовить дома

Сегодня расскажем, что такое урбеч, чем он полезен для здоровья, а кому может нанести вред. И поделимся простым рецептом этого суперфуда.

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Густая жирная масса, полученная из смеси перетертых семян масличных растений с добавлением меда называется урбеч. Этот суперфуд ярче всего представлен в кухнях арабских и кавказских народов.

Основой для урбеча обычно выступают:

Семена льна;

Семена подсолнуха;

Семена тыквы;

Косточки абрикоса;

Орехи.

Среди его полезных свойств при правильном употреблении стоит отметить:

Благоприятное воздействие на сосуды и сердце;

Влияние на хорошее настроение;

Поддержание чувства бодрости;

Предупреждение воспалений;

Замедление старения организма.

Однако урбеч не рекомендуется употреблять при:

Болезнях ЖКТ;

Ожирении;

Аллергии на один или несколько его компонентов.

При отсутствии противопоказаний в день достаточно съедать 2–3 чайных ложка продукта.

Рецепт урбеча:

1 стакан очищенных семян подсолнуха измельчить блендером до состояния пасты. Смешать с половиной стакана меда и 3 ст. л. растительного масла и нагревать на водяной бане, пока все ингредиенты не превратятся в однородную пасту. Готовый урбеч необходимо хранить в холодильнике в плотно закрытой стеклянной емкости.

Калорийность на 100 г: 511,74 ккал;

БЖУ: 9,35/36,03/36,91;

Время приготовления: 30 минут.

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