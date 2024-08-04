Что такое урбеч, чем он полезен и как его приготовить дома
Сегодня расскажем, что такое урбеч, чем он полезен для здоровья, а кому может нанести вред. И поделимся простым рецептом этого суперфуда.
Густая жирная масса, полученная из смеси перетертых семян масличных растений с добавлением меда называется урбеч. Этот суперфуд ярче всего представлен в кухнях арабских и кавказских народов.
Основой для урбеча обычно выступают:
- Семена льна;
- Семена подсолнуха;
- Семена тыквы;
- Косточки абрикоса;
- Орехи.
Среди его полезных свойств при правильном употреблении стоит отметить:
- Благоприятное воздействие на сосуды и сердце;
- Влияние на хорошее настроение;
- Поддержание чувства бодрости;
- Предупреждение воспалений;
- Замедление старения организма.
Однако урбеч не рекомендуется употреблять при:
- Болезнях ЖКТ;
- Ожирении;
- Аллергии на один или несколько его компонентов.
При отсутствии противопоказаний в день достаточно съедать 2–3 чайных ложка продукта.
Рецепт урбеча:
1 стакан очищенных семян подсолнуха измельчить блендером до состояния пасты. Смешать с половиной стакана меда и 3 ст. л. растительного масла и нагревать на водяной бане, пока все ингредиенты не превратятся в однородную пасту. Готовый урбеч необходимо хранить в холодильнике в плотно закрытой стеклянной емкости.
- Калорийность на 100 г: 511,74 ккал;
- БЖУ: 9,35/36,03/36,91;
- Время приготовления: 30 минут.
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