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Что такое урбеч, чем он полезен и как его приготовить дома

Сегодня расскажем, что такое урбеч, чем он полезен для здоровья, а кому может нанести вред. И поделимся простым рецептом этого суперфуда.

Что такое урбеч, чем он полезен и как его приготовить дома
© unsplash

Густая жирная масса, полученная из смеси перетертых семян масличных растений с добавлением меда называется урбеч. Этот суперфуд ярче всего представлен в кухнях арабских и кавказских народов.

Основой для урбеча обычно выступают:

  • Семена льна;
  • Семена подсолнуха;
  • Семена тыквы;
  • Косточки абрикоса;
  • Орехи.

Среди его полезных свойств при правильном употреблении стоит отметить:

  • Благоприятное воздействие на сосуды и сердце;
  • Влияние на хорошее настроение;
  • Поддержание чувства бодрости;
  • Предупреждение воспалений;
  • Замедление старения организма.

Однако урбеч не рекомендуется употреблять при:

  • Болезнях ЖКТ;
  • Ожирении;
  • Аллергии на один или несколько его компонентов.

При отсутствии противопоказаний в день достаточно съедать 2–3 чайных ложка продукта.

Рецепт урбеча:

1 стакан очищенных семян подсолнуха измельчить блендером до состояния пасты. Смешать с половиной стакана меда и 3 ст. л. растительного масла и нагревать на водяной бане, пока все ингредиенты не превратятся в однородную пасту. Готовый урбеч необходимо хранить в холодильнике в плотно закрытой стеклянной емкости.

  • Калорийность на 100 г: 511,74 ккал;
  • БЖУ: 9,35/36,03/36,91;
  • Время приготовления: 30 минут.

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