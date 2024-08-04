Перечислены продукты, от которых необходимо отказаться во время похудения

Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают скачки уровня сахара в крови. Это может осложнить потерю веса.

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Если вы хотите снизить вес, то откажитесь от следующих продуктов или хотя бы постарайтесь их употреблять меньше.

Напитки с сахаром. Например, обычная кола, газировка с лимоном и лаймом, лимонад, ароматизированные сокосодержащие напитки, подслащённые кофейные и чайные напитки, молочные коктейли и т. д.

Конфеты. Они в основном состоят из рафинированного сахара с небольшим количеством жира, клетчатки или белка либо вообще без них, что замедляет усвоение глюкозы.

Выпечка. Это кексы, круассаны, пончики. Такая еда быстро переваривается и усваивается, приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.

Сахарные хлопья. Они изготавливаются из очищенных зёрен и содержат добавленный сахар. Это приводит к быстрым скачкам уровня глюкозы в крови.

Пикантные закуски. Это крендельки, рисовые лепёшки и солёные крекеры. В основном их делают из рафинированной муки и они не содержат клетчатки и белка. В результате они быстро перевариваются, способствуют возникновению скачков уровня сахара в крови.

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Растительное молоко и молочные продукты. Такие продукты, особенно подслащённые сорта, часто содержат добавленные сахара. Сочетайте их обязательно с белком и клетчаткой.

Белый рис. Во время обработки такой рис лишается питательных веществ и клетчатки.

Белый хлеб и макароны. Эти продукты отличаются высоким гликемическим индексом, так как в них нет клетчатки.

Крахмалистые овощи. Кукуруза, картофель, пастернак содержат много быстроусвояемых углеводов.