Как правильно мыть шампиньоны

Шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для правильной консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки.

Мыть шампиньоны нужно правильно. Некоторые просто высыпают их в дуршлаг и ставят под струю воды, а потом отправляют грибы на сковородку. Но так шампиньоны впитывают много влаги, из-за чего не жарятся, а варятся или тушатся. При этом вкус раскрывается плохо.

Повар Юлия Архипова рассказала, что грибы в любом случае необходимо очистить от грязи. Если в целом они чистые, то достаточно просто протереть их влажной тряпочкой. Если на шампиньонах много грязи, то их нужно промыть под струей воды, но недолго, а после этого выложить на бумажные салфетки, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что нередко именно грибы становятся причиной отравлений различной степени тяжести. Особенно опасно случайно спутать съедобные грибы с ядовитыми. Например, употребление обычных лисичек и сыроежек может обернуться неприятными последствиями.

До этого юрист Алла Георгиева предупредила, что россияне могут заработать крупный штраф или даже уголовную ответственность за сбор ряда редких растений и грибов. По ее словам, среди таких цветов — ландыши и фиалки, среди грибов — вешенки и трюфель летний.