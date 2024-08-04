Рецепт блинного торта с заварным кремом

Блинный торт с заварным кремом — десерт, от которого все будут в восторге
Сегодня будем готовить блинный торт с заварным кремом по очень простому рецепту. Этот десерт не только идеально сочетается с чаем или кофе, но и подходит в качестве перекуса благодаря своей сытности.
Ингредиенты для блинов:
- мука — 250 г;
- кефир 3,2% — 400 мл;
- куриные яйца — 4 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- сливочное масло 82,5% — 20 г;
- ванилин — по вкусу.
Ингредиенты для пропитки:
- мука — 100 г;
- куриные яйца — 2 шт.;
- сливочное масло 82,5% — 120 г;
- молоко 3,2% — 400 мл;
- сахар — 1 ст.
Для приготовления теста взбить миксером яйца, сахар, теплый кефир, топленое сливочное масло и муку с ванилином. Жарить блины на сковороде с антипригарным покрытием, как обычно.
Для крема соединить в миске все ингредиенты, кроме сливочного масла, в кастрюле, поставить на маленький огонь и взбивать миксером, пока смесь не закипит. Снять емкость с огня, ввести сливочное масло, подогретое до комнатной температуры, и еще раз все перемешать миксером.
Блины выкладывать на тарелку стопкой, каждый из них промазывать сладкой смесью с помощью силиконовой лопатки. Готовый блинный торт с заварным кремом оставляют в холодильнике на 2 часа, чтобы все слои пропитались. При подаче на стол можно посыпать какао-порошком, тертым шоколадом, измельченными орехами или любыми ягодами.
- Калорийность на 100 г: 218,3 ккал. БЖУ: 6,8/13,9/16,7.
- Время приготовления: 3 часа.
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