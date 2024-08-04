Рецепт блинного торта с заварным кремом

Сегодня будем готовить блинный торт с заварным кремом по очень простому рецепту. Этот десерт не только идеально сочетается с чаем или кофе, но и подходит в качестве перекуса благодаря своей сытности.

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Ингредиенты для блинов:

мука — 250 г;

кефир 3,2% — 400 мл;

куриные яйца — 4 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

сливочное масло 82,5% — 20 г;

ванилин — по вкусу.

Ингредиенты для пропитки:

мука — 100 г;

куриные яйца — 2 шт.;

сливочное масло 82,5% — 120 г;

молоко 3,2% — 400 мл;

сахар — 1 ст.

Для приготовления теста взбить миксером яйца, сахар, теплый кефир, топленое сливочное масло и муку с ванилином. Жарить блины на сковороде с антипригарным покрытием, как обычно.

Для крема соединить в миске все ингредиенты, кроме сливочного масла, в кастрюле, поставить на маленький огонь и взбивать миксером, пока смесь не закипит. Снять емкость с огня, ввести сливочное масло, подогретое до комнатной температуры, и еще раз все перемешать миксером.

Блины выкладывать на тарелку стопкой, каждый из них промазывать сладкой смесью с помощью силиконовой лопатки. Готовый блинный торт с заварным кремом оставляют в холодильнике на 2 часа, чтобы все слои пропитались. При подаче на стол можно посыпать какао-порошком, тертым шоколадом, измельченными орехами или любыми ягодами.

Калорийность на 100 г: 218,3 ккал. БЖУ: 6,8/13,9/16,7.

Время приготовления: 3 часа.

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