$85.70-0.0892.83-0.02
Почта

Блинный торт с заварным кремом — десерт, от которого все будут в восторге

Сегодня будем готовить блинный торт с заварным кремом по очень простому рецепту. Этот десерт не только идеально сочетается с чаем или кофе, но и подходит в качестве перекуса благодаря своей сытности.

Рецепт блинного торта с заварным кремом
© Unsplash

Ингредиенты для блинов:

  • мука — 250 г;
  • кефир 3,2% — 400 мл;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • сливочное масло 82,5% — 20 г;
  • ванилин — по вкусу.

Ингредиенты для пропитки:

  • мука — 100 г;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло 82,5% — 120 г;
  • молоко 3,2% — 400 мл;
  • сахар — 1 ст.

Для приготовления теста взбить миксером яйца, сахар, теплый кефир, топленое сливочное масло и муку с ванилином. Жарить блины на сковороде с антипригарным покрытием, как обычно.

Для крема соединить в миске все ингредиенты, кроме сливочного масла, в кастрюле, поставить на маленький огонь и взбивать миксером, пока смесь не закипит. Снять емкость с огня, ввести сливочное масло, подогретое до комнатной температуры, и еще раз все перемешать миксером.

Блины выкладывать на тарелку стопкой, каждый из них промазывать сладкой смесью с помощью силиконовой лопатки. Готовый блинный торт с заварным кремом оставляют в холодильнике на 2 часа, чтобы все слои пропитались. При подаче на стол можно посыпать какао-порошком, тертым шоколадом, измельченными орехами или любыми ягодами.

  • Калорийность на 100 г: 218,3 ккал. БЖУ: 6,8/13,9/16,7.
  • Время приготовления: 3 часа.

Ранее мы поделились рецептом шарлотки для взрослых.

Еда