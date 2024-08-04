Что за ягода голубика и что из нее можно приготовить

Темно-синие ягоды голубики нередко можно встретить как в магазинах, так и на прилавках рынков. Расскажем, где она растет, чем полезна и что из нее приготовить.

Голубика растет в лесах и на болотах в Северном полушарии планеты. Также ягоду можно встретить в Испании, Италии, в США, Турции, Монголии и ряде восточноевропейских стран.

Среди полезных свойств голубики можно отметить:

высокое содержание витаминов группы А, В и С

большое количество кальция, железа, меди и фосфора

достаточное количество антиоксидантов

При этом ягоду запрещено употреблять в пищу людям с высокой кислотностью желудка, язвой и тем, кто принимает антикоагулянты.

Простое варенье из голубики

Голубику засыпать сахаром в пропорции 1/1. Через несколько часов поставить на огонь, помешивая, довести до кипения и варить 5 минут. Затем полностью остудить и проварить аналогичным образом еще 2 раза.

Кексы с голубикой

Завести тесто из муки, яиц, сахара, сливочного масла, разрыхлителя и голубики. Распределить его по формочкам и выпекать около часа. Готовые кексы глазировать белой помадкой.

Сырники к голубикой

Завести тесто как на обычные сырники и добавить в него вместо изюма голубику. Жарить на сливочном масле на сковороде и подавать со сметаной или сгущенным молоком.

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