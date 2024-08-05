Рецепт супа-пюре из брокколи и картофеля

Брюссельская капуста и картофель – прекрасное сочетание, если речь идет о приготовлении супа. Такое блюдо получится не только вкусным, но и очень сытным. Суп-пюре из брокколи и картофеля имеет гладкую сливочную текстуру и может быть украшен тыквенными семечками, а подан – с чесночными гренками. Рецептом супа поделилось издание Pravda.Ru.

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Для приготовления супа потребуется:

капуста брокколи свежая (500 г),

лук репчатый (1 шт),

картофель (2 шт),

чеснок (2 зубчика),

багет (1 шт),

сливки 20% (200 мл),

соль (щепотка),

черный молотый перец (щепотка),

сливочное масло (кусочек для обжарки лука).

Для начала необходимо налить в кастрюлю 1 литр воды и довести до кипения. Параллельно - разобрать брокколи на соцветия, промыть и нарезать на небольшие куски, а также очистить и нарезать картофель.

Кипящую воду посолить, положить в нее картофель и капусту. Снова довести до кипения, затем уменьшить огонь до среднего и варить там около десяти минут.

Пока варятся картофель и капуста, следует нарезать лук - мелким кубиком - и обжарить на сливочном масле, после чего добавить в кастрюлю с овощами. И снять кастрюлю с огня. Погружным блендером измельчить содержимое в пюре.

Нарезанные на небольшие ломтики багет обжарить с двух сторон на сливочном масле, после чего натереть чесноком с солью. Далее - разлить суп по тарелкам, сверху украсить тыквенными семечками и подавать с гренками.