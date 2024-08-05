Рецепт супа-пюре из брокколи и картофеля
Брюссельская капуста и картофель – прекрасное сочетание, если речь идет о приготовлении супа. Такое блюдо получится не только вкусным, но и очень сытным. Суп-пюре из брокколи и картофеля имеет гладкую сливочную текстуру и может быть украшен тыквенными семечками, а подан – с чесночными гренками. Рецептом супа поделилось издание Pravda.Ru.
Для приготовления супа потребуется:
- капуста брокколи свежая (500 г),
- лук репчатый (1 шт),
- картофель (2 шт),
- чеснок (2 зубчика),
- багет (1 шт),
- сливки 20% (200 мл),
- соль (щепотка),
- черный молотый перец (щепотка),
- сливочное масло (кусочек для обжарки лука).
Для начала необходимо налить в кастрюлю 1 литр воды и довести до кипения. Параллельно - разобрать брокколи на соцветия, промыть и нарезать на небольшие куски, а также очистить и нарезать картофель.
Кипящую воду посолить, положить в нее картофель и капусту. Снова довести до кипения, затем уменьшить огонь до среднего и варить там около десяти минут.
Пока варятся картофель и капуста, следует нарезать лук - мелким кубиком - и обжарить на сливочном масле, после чего добавить в кастрюлю с овощами. И снять кастрюлю с огня. Погружным блендером измельчить содержимое в пюре.
Нарезанные на небольшие ломтики багет обжарить с двух сторон на сливочном масле, после чего натереть чесноком с солью. Далее - разлить суп по тарелкам, сверху украсить тыквенными семечками и подавать с гренками.