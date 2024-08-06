Фруктовый лед из дыни: готовим сами вкусное мороженое

Если вам надоело мороженое из магазина, попробуйте сделать лакомство самостоятельно. Приводим простой рецепт фруктового льда из дыни, объясняем, как приготовить его дома. Полезно, быстро и вкусно.

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Ингредиенты

Спелая дыня — 250 г

Мед или сахар — 2 ст. л.

Лимон — для сока

Вода — 250 мл

Способ приготовления

Очистите дыню от кожуры и семян. Нарежьте мякоть на небольшие кусочки.

Поместите кусочки дыни в блендер. Добавьте мед или сахар и сок лимона, если используете. Налейте воды. Измельчите до получения однородной массы.

Попробуйте массу и при необходимости добавьте еще меда или сахара по вкусу.

Перелейте полученную массу в формочки для фруктового льда. Если у вас нет формочек, можно использовать пластиковые стаканчики или любые другие контейнеры.

Поместите формочки в морозильник и оставьте на 4–6 часов или до полного замерзания.

Когда фруктовый лед готов, достаньте его из формочек. Если он прилип, можно на несколько секунд подержать форму под теплой водой.

Делимся важной информацией о фруктовом льде из дыни:

калорийность — 50 ккал на 100 г; время приготовления — около 4–6 часов (вместе с временем в морозилке).

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