Рецепт для похудения: драники без муки

Классические драники особенно порадуют, если будут приготовлены без муки и глютена. Такой вариант любимого блюда точно не навредит фигуре — всего 107 ккал на 100 г.

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На шесть порций возьмите пять картофелин, три куриных яйца, столовую ложку растительного масла и чайную ложку соли.

Натрите сырой очищенный картофель на крупной терке. Хорошо отожмите сок и переложите картошку в глубокую миску. Добавьте к нему сырые яйца, соль, перец и перемешайте. У вас должна получиться в меру сухая и вязкая масса.

Противень смажьте маслом, ложкой выложите драники и слегка придавите их, чтобы они были тонкими. Отправьте в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Блюдо готово!

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