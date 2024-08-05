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Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Заготавливаете яблоки на зиму? Не стоит ограничиваться вареньем. Маринованные яблоки — это простая в приготовлении и очень вкусная закуска. Делимся простым пошаговым рецептом фруктового блюда.

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
© Unsplash

Ингредиенты

  • Яблоки — 1 кг
  • Уксус 9% — 2 ст. л.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Лавровый лист — 1–3 шт. по вкусу
  • Гвоздика — по вкусу
  • Корица молотая — 1 ч. л. или по вкусу
  • Вода — 1 л

Способ приготовления

Вымойте и нарежьте половинками яблоки. Плодоножки и сердцевины удалите.

Вскипятите воду кастрюле или сотейнике. Выложите в кипяток яблоки, оставьте на 2–3 минуты, затем откиньте на дуршлаг.

На дно стерилизованных банок положите гвоздику и лаврушку. Сверху выложите яблоки плотно друг к другу.

Залейте яблоки кипятком, оставьте на 5 минут под неплотно закрытой крышкой, затем слейте воду в сотейник или кастрюлю.

Добавьте в воду сахар, соль и корицу. Доведите до кипения. Следом влейте уксус. Пена должна осесть, а бурление — прекратиться.

Залейте яблоки маринадом, закатайте банки и переверните вверх дном. Заверните в полотенце и дайте остыть при комнатной температуре.

Теперь вы знаете, как приготовить маринованные яблоки.

  • Время приготовления — 30 минут;
  • Калорийность — 67 ккал на 100 г (может незначительно варьироваться в зависимости от сорта яблок).