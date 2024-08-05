Самые безопасные способы заготовки овощей и грибов

Врач Кочарян: самый безопасный способ заготовки на зиму — квашение. Летом хозяйки делают домашние заготовки, чтобы сохранить пользу сезонных овощей, ягод и фруктов и с пользой питаться зимой, когда особого разнообразия на полках магазинов нет. Но не все способы консервации одинаково полезны и безопасны для здоровья. Разбираемся, как лучше всего делать заготовки.

Безопасные способы заготовки

Как рассказала врач Людмила Кочарян, что один из самых полезных вариантов заготовки овощей и фруктов на зиму — квашение. В процесс брожения образуется молочная кислота, которая не даёт размножаться опасным бактериям. Такой способ помогает сохранить 75% всех полезных веществ, отметила врач в беседе с «Комсомольской правдой».

Ещё один вариант — шоковая заморозка. Для этого температуру в морозильной камере сначала нужно опустить до -25 градусов или больше, а потом повысить её до -18 градусов. Такой способ позволяет максимально долго сохранять полезные вещества и витамины в продуктах.

Как правильно консервировать

Домашняя консервация тоже отличный вариант заготовок, хотя риски отравления тут выше. В то же время врач отметила, что миллионы хозяек занимаются консервированием по семейным рецепта и, как сказал медик, «все живы-здоровы». Главное соблюдать ряд правил при готовке:

хорошо мойте все ингредиенты вашей консервации, особенно грибы;

чётко соблюдайте режим стерилизации банок (не отказывайтесь от кипячения);

используйте уксус, а не лимонную кислоту.

Ранее летом в России произошла вспышка ботулизма, отравились сотни россиян. Чаще всего причиной заражения становится некачественные консервы. Так было и в этот раз.