Необычное сочетание: рецепт салата с арбузом и сыром фета

Любите необычные, контрастные вкусовые сочетания? Тогда непременно попробуйте салат с арбузом и фетой. Арбузная сладость в паре с солоноватым сыром заиграет новыми красками. Делимся простым пошаговым рецептом закуски.

Ингредиенты

Арбузная мякоть — 600 г

Сыр фета — 150 г

Мята — 2 веточки

Оливковое масло — 2 ст. л.

Черный молотый перец — по вкусу

Лимонный или лаймовый сок — 1–2 ст. л. или по вкусу

Способ приготовления

Мякоть арбуза нарежьте кубиками среднего размера. Косточки удалите.

Фету нарежьте кубиками примерно такого же размера, как и кусочки арбуза.

Мяту промойте и измельчите.

Соедините арбуз и фету в глубоком салатнике. Посыпьте перцем и мятой, влейте сок лайма или лимона и масло. Хорошо перемешайте.

При желании украсьте салат листиками мяты. Вы также можете дополнить его ингредиентами по вкусу, например кедровыми орешками.

Салат с арбузом и фетой готов! Сразу же подавайте к столу.

время приготовления — 5–7 минут;

количество порций — 4 шт.

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