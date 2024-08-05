Необычное сочетание: рецепт салата с арбузом и сыром фета

Рецепт салата с арбузом и сыром фета на скорую руку: 5 минут — и готово!
Любите необычные, контрастные вкусовые сочетания? Тогда непременно попробуйте салат с арбузом и фетой. Арбузная сладость в паре с солоноватым сыром заиграет новыми красками. Делимся простым пошаговым рецептом закуски.
Ингредиенты
- Арбузная мякоть — 600 г
- Сыр фета — 150 г
- Мята — 2 веточки
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Черный молотый перец — по вкусу
- Лимонный или лаймовый сок — 1–2 ст. л. или по вкусу
Способ приготовления
Мякоть арбуза нарежьте кубиками среднего размера. Косточки удалите.
Фету нарежьте кубиками примерно такого же размера, как и кусочки арбуза.
Мяту промойте и измельчите.
Соедините арбуз и фету в глубоком салатнике. Посыпьте перцем и мятой, влейте сок лайма или лимона и масло. Хорошо перемешайте.
При желании украсьте салат листиками мяты. Вы также можете дополнить его ингредиентами по вкусу, например кедровыми орешками.
Салат с арбузом и фетой готов! Сразу же подавайте к столу.
- время приготовления — 5–7 минут;
- количество порций — 4 шт.
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