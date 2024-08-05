Рецепт диетического фруктового льда из арбуза

Фруктовый лед из арбуза — не только вкусное, но и полезное, полностью натуральное лакомство. А еще оно не содержит сахара, так что подходит для диеты. Делимся простым пошаговым рецептом ПП-десерта.

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Ингредиенты

Мякоть арбуза — 300 г;

Лайм — ½ шт.;

Мята — 1–2 веточки.

Способ приготовления

Нарежьте мякоть арбуза кубиками. Косточки удалите. Выложите кусочки в чашу блендера.

Добавьте к арбузу сок половины лайма.

Добавьте к ингредиентам промытые листья мяты (стебли не понадобятся).

Измельчите ингредиенты блендером до однородной консистенции. Образовавшуюся на поверхности пену снимите.

Разлейте получившуюся смесь по формочкам для мороженого и уберите в холодильник на 3–4 часа. Арбузный сок должен полностью замерзнуть.

Держите формочки под горячей водой (так, чтобы она не попала на само мороженое) около 20 секунд. Благодаря этому вы сможете с легкостью извлечь мороженое.

Фруктовый лед из арбуза готов!

Время приготовления: 4 часа 5 минут (ваши 5 минут);

Количество порций: 6 шт.

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