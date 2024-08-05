Три простых рецепта из сезонных овощей
Август — время, когда на прилавках магазинов появляется множество сезонных овощей. Среди них можно найти баклажаны, помидоры, кабачки, различные виды капусты, фенхель и многое другое. Су-шеф сети кофеен-пекарен Ярослав Галков поделился с нами простыми рецептами блюд из этих овощей, приготовление которых не потребует много времени.
Кабачковые оладьи
Что нам понадобится:
- 800 г кабачков;
- 2 яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- 70 г пшеничной муки;
- 1 ч. л. соли;
- 50 мл растительного масла.
Приготовление:
- Очистите кабачки от кожуры и натрите их на крупной терке. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки дали сок.
- Очистите чеснок и натрите на мелкой терке;
- В глубокой миске взбейте яйца, добавьте к ним чеснок и муку. Перемешайте;
- Отожмите кабачки от сока и добавьте их к яично-мучной смеси. Тщательно перемешайте;
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте оладьи столовой ложкой и обжаривайте с каждой стороны до золотистого цвета;
- Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте оладьи горячими или холодными со сметаной.
Рыба, запеченная с помидорами и фенхелем
Что нам понадобится:
- 400 г рыбного филе;
- 1 фенхель;
- 1 помидор (можно использовать вяленые);
- 1 зубчик чеснока;
- несколько веточек базилика.
Приготовление:
- Сбрызните рыбу лимонным соком, приправьте солью и перцем;
- Соедините в блендере помидоры, чеснок и листья базилика, измельчите до однородной массы;
- Фенхель разделите на зелень и луковицу. Луковицу мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до золотистости;
- Разогрейте духовку до 200 °C. В металлической форме для запекания быстро обжарьте филе с двух сторон на оливковом масле до образования корочки;
- Смажьте рыбу пастой из помидоров, сверху выложите обжаренный фенхель;
- Запекайте рыбу в духовке 12 минут.
Подавайте, посыпав зеленью фенхеля, с легким гарниром или без него.
Рулетики из баклажанов с орехами
Что нам понадобится:
- 2 баклажана;
- 100 г грецких орехов;
- 100 г миндаля;
- 100 г фундука;
- 3 зубчика чеснока;
- 100 г натурального йогурта;
- Небольшой пучок петрушки;
- Небольшой пучок кинзы;
- Соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте баклажаны тонкими пластинами и обжарьте их на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета;
- Измельчите орехи в блендере;
- Смешайте орехи с измельченным чесноком, нарезанной зеленью и йогуртом. Посолите и поперчите;
- Намажьте получившуюся смесь на полоски баклажанов и сверните их в рулетики;
- Готовые рулетики можно украсить зернами граната.