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Три простых рецепта из сезонных овощей

Август — время, когда на прилавках магазинов появляется множество сезонных овощей. Среди них можно найти баклажаны, помидоры, кабачки, различные виды капусты, фенхель и многое другое. Су-шеф сети кофеен-пекарен Ярослав Галков поделился с нами простыми рецептами блюд из этих овощей, приготовление которых не потребует много времени.

Три простых рецепта из сезонных овощей
© РИА Новости

Кабачковые оладьи

Что нам понадобится:

  • 800 г кабачков;
  • 2 яйца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 70 г пшеничной муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 50 мл растительного масла.

Приготовление:

  1. Очистите кабачки от кожуры и натрите их на крупной терке. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки дали сок.
  2. Очистите чеснок и натрите на мелкой терке;
  3. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте к ним чеснок и муку. Перемешайте;
  4. Отожмите кабачки от сока и добавьте их к яично-мучной смеси. Тщательно перемешайте;
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте оладьи столовой ложкой и обжаривайте с каждой стороны до золотистого цвета;
  6. Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте оладьи горячими или холодными со сметаной.

Рыба, запеченная с помидорами и фенхелем

Что нам понадобится:

  • 400 г рыбного филе;
  • 1 фенхель;
  • 1 помидор (можно использовать вяленые);
  • 1 зубчик чеснока;
  • несколько веточек базилика.

Приготовление:

  1. Сбрызните рыбу лимонным соком, приправьте солью и перцем;
  2. Соедините в блендере помидоры, чеснок и листья базилика, измельчите до однородной массы;
  3. Фенхель разделите на зелень и луковицу. Луковицу мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до золотистости;
  4. Разогрейте духовку до 200 °C. В металлической форме для запекания быстро обжарьте филе с двух сторон на оливковом масле до образования корочки;
  5. Смажьте рыбу пастой из помидоров, сверху выложите обжаренный фенхель;
  6. Запекайте рыбу в духовке 12 минут.

Подавайте, посыпав зеленью фенхеля, с легким гарниром или без него.

Рулетики из баклажанов с орехами

Что нам понадобится:

  • 2 баклажана;
  • 100 г грецких орехов;
  • 100 г миндаля;
  • 100 г фундука;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 100 г натурального йогурта;
  • Небольшой пучок петрушки;
  • Небольшой пучок кинзы;
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажаны тонкими пластинами и обжарьте их на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета;
  2. Измельчите орехи в блендере;
  3. Смешайте орехи с измельченным чесноком, нарезанной зеленью и йогуртом. Посолите и поперчите;
  4. Намажьте получившуюся смесь на полоски баклажанов и сверните их в рулетики;
  5. Готовые рулетики можно украсить зернами граната.