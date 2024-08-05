Три простых рецепта из сезонных овощей

Август — время, когда на прилавках магазинов появляется множество сезонных овощей. Среди них можно найти баклажаны, помидоры, кабачки, различные виды капусты, фенхель и многое другое. Су-шеф сети кофеен-пекарен Ярослав Галков поделился с нами простыми рецептами блюд из этих овощей, приготовление которых не потребует много времени.

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Кабачковые оладьи

Что нам понадобится:

800 г кабачков;

2 яйца;

2 зубчика чеснока;

70 г пшеничной муки;

1 ч. л. соли;

50 мл растительного масла.

Приготовление:

Очистите кабачки от кожуры и натрите их на крупной терке. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы кабачки дали сок. Очистите чеснок и натрите на мелкой терке; В глубокой миске взбейте яйца, добавьте к ним чеснок и муку. Перемешайте; Отожмите кабачки от сока и добавьте их к яично-мучной смеси. Тщательно перемешайте; Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте оладьи столовой ложкой и обжаривайте с каждой стороны до золотистого цвета; Готовые оладьи выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте оладьи горячими или холодными со сметаной.

Рыба, запеченная с помидорами и фенхелем

Что нам понадобится:

400 г рыбного филе;

1 фенхель;

1 помидор (можно использовать вяленые);

1 зубчик чеснока;

несколько веточек базилика.

Приготовление:

Сбрызните рыбу лимонным соком, приправьте солью и перцем; Соедините в блендере помидоры, чеснок и листья базилика, измельчите до однородной массы; Фенхель разделите на зелень и луковицу. Луковицу мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до золотистости; Разогрейте духовку до 200 °C. В металлической форме для запекания быстро обжарьте филе с двух сторон на оливковом масле до образования корочки; Смажьте рыбу пастой из помидоров, сверху выложите обжаренный фенхель; Запекайте рыбу в духовке 12 минут.

Подавайте, посыпав зеленью фенхеля, с легким гарниром или без него.

Рулетики из баклажанов с орехами

Что нам понадобится:

2 баклажана;

100 г грецких орехов;

100 г миндаля;

100 г фундука;

3 зубчика чеснока;

100 г натурального йогурта;

Небольшой пучок петрушки;

Небольшой пучок кинзы;

Соль и перец по вкусу.

Приготовление: