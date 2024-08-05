Перечислены лучшие фрукты для здоровой кожи

Диета, богатая фруктами, способна улучшить внешний вид кожи. Обратите внимание для этого на определённые продукты.

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Фрукты содержат много антиоксидантов. Они помогают бороться с окислительным стрессом, уменьшают воспаление. Обычно воспаление приводит к большому количеству заболеваний, включая кожные. Например, оно может быть причиной акне, псориаза.

Арбуз. Он богат ликопином. Этот пигмент ему придаёт красный цвет. Исследования с участием женщин в возрасте от 35 до 55 лет показывают, что приём добавок ликопина в течение как минимум трёх месяцев приводит к значительному улучшению способности кожного барьера удерживать влагу. Также это уменьшило возникновение тонких линий, морщин и пор, привело к большей гладкости и упругости.

Киви. В его состав входит витамин С. Лабораторные исследования и исследования на животных показывают, что он поддерживает синтез коллагена. Его выработку могут снизить такие факторы, как старение, алкоголь, курение, воздействие солнечных лучей.

Малина. Одна чашка малины даёт 36% суточной нормы витамина С. Кроме того, в этой ягоде есть эллаговая кислота. Исследования показывают, что у животных, которым её давали, было меньше покраснений, волдырей после воздействия УФ-излучения. Авторы ещё одной работы указывают, что эта кислота может оказывать защитное действие.

Черника. Она содержит антоцианы. Эти вещества придают синий или фиолетовый цвет фруктам и овощам. Известно, что они также являются антиоксидантами.

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Бананы. Они полезны для кожи за счёт витамина B3 в составе. Согласно результатам исследований, этот витамин усиливает восстановление ДНК, регулирует воспаление, которое вызвано УФ-излучением. Он способен также снизить вероятность развития некоторых видов рака кожи у людей, которые находятся в группе риска.

Авокадо. Это хороший источник мононенасыщенных жирных кислот. Данные жиры связаны со снижением окислительного стресса и воспаления, что может помочь защитить кожу от солнечного воздействия.

Результаты одного небольшого исследования с участием женщин в возрасте от 27 до 73 лет показали, что те, кто каждый день ел авокадо в течение восьми недель, значительно повысилась эластичность и упругость кожи по сравнению с теми, кто этого не делал.

Клубника. Она на 91% состоит из воды, что помогает сохранить кожу увлажнённой.