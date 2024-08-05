Специалисты рассказали, как выбрать морковь

Морковь с темными пятнами или точками может свидетельствовать о начале гниения, сообщили специалисты Роспотребнадзора. По словам экспертов, также следует воздержаться от покупки овоща с повреждениями или слишком деформированного. Такая морковь может отличаться по вкусу.

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"Если на срезе середина корнеплода резко отличается по контрасту от области ближе к кожице, морковь могли выращивать с использованием большого количества химикатов", — назвали в Роспотребнадзоре другой признак.



Другой сигнал — зеленые пятна. Такая морковь может быть недозревшей или слишком долго лежавшей на солнце, вследствие чего овощ горчит. Отростки говорят о перезрелости плода и менее выраженном вкусе. Наросты также могут свидетельствовать о присутствии нитратов или заболеваний корнеплода.

Также не следует покупать мягкую морковь или ту, на поверхности которой имеются многочисленные трещины. Овощ со светлой окраской или влажной поверхностью дополняет этот список.

Морковь с черными тонкими полосками или зеленой областью более одного сантиметра между ботвой и корнеплодом лучше не складывать в корзину. Явные признаки повреждения грызунами или насекомыми и вялый плод — тоже повод отказаться от такой моркови.

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