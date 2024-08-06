Фермер дал советы, как сохранить свежими фрукты, овощи и зелень

Хранение овощей, фруктов и зелени в холодильнике не гарантирует их длительную свежесть. Разные продукты по-своему реагируют на одну и ту же температуру, уровень влажности и прочие факторы. Владелец фермы Петр Сычев дал несколько практических советов, как продлить жизнь продуктов.

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Сразу после грядки или покупки не стоит мыть овощи и фрукты. Зачастую высушить продукты полностью не удастся, а влага приведет к гниению в холодильнике. По словам эксперта, овощи, фрукты и зелень лучше мыть непосредственно перед употреблением или приготовлением. При этом, уточнил Сычев, добавлять уксус или соду к моющему средству не стоит.

— Хотя есть доказательства, что пищевая сода удаляет остатки пестицидов с поверхности некоторых продуктов, дома этого делать не рекомендуется. Просто используйте водопроводную воду, — подытожил фермер.



Основное, на что стоит обратить внимание — контроль за потерей влаги, а также за процессом гниения и созревания. Хранить продукты можно разными способами — в зависимости от их «предпочтений».

Например, бананы, лук, чеснок, картофель, батат и тыква будет дольше храниться в темном помещении, а не в холодильнике. При этом лук и картошку складывать рядом не стоит, поскольку лук источает газ этилен: клубневые от этого быстрее испортятся, а влажность картофеля испортит лук.

Этилен также выделяют яблоки, груши, авокадо и бананы. Поэтому если после покупки или сбора нет нужды, чтобы фрукты дозрели, не стоит хранить их вместе. Сычев также не рекомендует складывать арбуз в холодильник надолго, потому что ягода в этом случае потеряет вкус и свой цвет. Оптимальный срок его хранения — три дня.

Большинство трав и некоторые листовые овощи — сельдерей, зеленый лук, спаржа — можно хранить со стеблем в воде. Это дольше оставит их хрустящими. Эксперт также посоветовал держать их в хорошо проветриваемом месте и вдали от прямых солнечных лучей, что они не увядали, передает sn-gazeta.

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