Повар предупредил, из каких грибов нельзя варить суп

Во время грибного сезона многие ломают голову над тем, что делать с собранным урожаем. Вариантов приготовления грибов много, однако не все они подходят для супов.

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Ни в коем случае не готовьте супы из желчных грибов, свежесобранных розовых волнушек, валуев и многолетних трутовиков. Кроме того, не добавляйте в суп пластинчатые грибы и с млечным соком, такие как лисички, рыжики и сыроежки, советует повар Юлия Архипова.

А вот из груздей приготовить суп можно. Блюдо груздянка готовят из соленых груздей, но вы можете использовать и свежие грибы. Их нужно будет вымочить, чтобы удалить едкий жгучий млечный сок.

Также для приготовления супов идеально подходят опята, маслята, белые грибы, подосиновики и подберезовики. Однако и в них присутствуют токсины, поэтому рекомендуется сливать первый грибной бульон, а затем готовить суп обычным способом, передают «Белновости».

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