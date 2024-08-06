Шесть продуктов, которые нельзя совмещать с чаем

Чай — один из самых популярных напитков во всем мире. Независимо от вашего любимого сорта, с некоторыми продуктами совмещать чаепитие не стоит.

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Цитрусовые

Считается, что традиция пить чай с лимоном зародилась в России: мол, купцы таким образом демонстрировали достаток — лимоны были весьма дорогими. Чай без лимона многие не представляют себе и сегодня, но эксперты предостерегают от этого сочетания. Кислота «не дружит» с танинами, которые содержатся в чае, из-за чего может появиться горький или металлический привкус. Злоупотреблять лимоном не стоит, чтобы не раздражать желудок. Для аромата достаточно немного цедры.

Белки

В отличие от жиров и углеводов белки чаще оказываются в дефиците. Но если вы, как положено, употребляете белковые продукты в каждый прием пищи, чаепитие стоит устроить где-то между ними. Дело в том, что белки, содержащиеся в мясе, яйцах и некоторых растительных продуктах, могут препятствовать усвоению антиоксидантов, содержащихся в чае. Таким образом, чтобы получить максимальную пользу от этого напитка, употребляйте его отдельно от продуктов с высоким содержанием белка.

Острое

Едва ли вы сможете распробовать чай после острого блюда. Но дело не только во вкусе и аромате. Острый перец содержит вещество капсаицин, отвечающее за жгучесть. Считается, что в сочетании с чаем оно также может вызвать раздражение желудка. Чтобы не рисковать и получить максимальное удовольствие как от острого, так и от чая, такой комбинации стоит избегать.

Молочные продукты

Молоко — еще одна традиционная добавка в чай. Но и это сочетание, по мнению экспертов, неудачное. Молочные продукты могут связываться с антиоксидантами, содержащимися в чае, особенно с катехинами, которые отвечают за многие полезные свойства чая для здоровья. В свою очередь, белки, содержащиеся в молочных продуктах, могут исказить нежный вкус чая, делая его менее приятным. Если же это сочетание вам очень нравится, по крайней мере лучше избегать попутного употребления сливок, сыра или йогурта.

Сладости и десерты

Идея закусить чай сладкой выпечкой, десертом или конфетами может быть невероятно заманчивой. Но сочетать чай со сладостями — не лучшая идея. Во-первых, вы не сможете оценить всю сложность вкуса, а во-вторых, чаепитие автоматически станет актом вредительства здоровью. А именно, резкие скачки уровня сахара в крови приведут к ощущению усталости, не говоря уже о долгосрочных последствиях для здоровья.

Продукты, богатые железом

Железо является важнейшим микроэлементом для нашего организма, способствующим транспортировке кислорода и выработке энергии. Однако чай содержит танины и оксалаты, которые могут препятствовать усвоению железа, особенно содержащегося в растительных продуктах, таких как шпинат, фасоль и орехи. Если вы употребляете продукты, богатые железом, лучше не запивать их чаем. Для оптимального усвоения железа лучше подождать как минимум час — как до, так и после еды.