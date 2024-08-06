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Вкусно и полезно: рецепты салатов для похудения

Салаты — отличное блюдо для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Они легкие, нежирные и содержат много полезных витаминов. При этом, несмотря на свою диетическую природу, салаты могут быть очень вкусными и насыщенными. Вот несколько рецептов полезных блюд, которые помогут вам похудеть и насладиться вкусом.

Два рецепта салатов для похудения
© unsplash

Салат с курицей и огурцом

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе;
  • 1 огурец;
  • 1 помидор;
  • 1 зеленый перец;
  • ½ лимона;
  • Соль, перец, зелень.

Приготовление:

  1. Куриное филе отварить и нарезать кубиками;
  2. Огурец, помидор и перец нарезать кубиками;
  3. Соединить все ингредиенты в миске, добавить соль, перец, сок лимона и мелко нарезанную зелень;
  4. Тщательно перемешать и подавать.

Греческий салат

Ингредиенты:

  • 1 огурец;
  • 1 помидор;
  • 50 г оливок;
  • 50 г брынзы;
  • 1 луковица;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • Зелень, соль, перец.

Приготовление:

  1. Огурец, помидор, лук и брынзу нарезать кубиками;
  2. Добавить оливки, зелень, соль и перец;
  3. Полить оливковым маслом и лимонным соком;
  4. Хорошо перемешать и подавать.