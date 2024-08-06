Два рецепта салатов для похудения

Салаты — отличное блюдо для тех, кто стремится сбросить лишний вес. Они легкие, нежирные и содержат много полезных витаминов. При этом, несмотря на свою диетическую природу, салаты могут быть очень вкусными и насыщенными. Вот несколько рецептов полезных блюд, которые помогут вам похудеть и насладиться вкусом.

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Салат с курицей и огурцом

Ингредиенты:

200 г куриного филе;

1 огурец;

1 помидор;

1 зеленый перец;

½ лимона;

Соль, перец, зелень.

Приготовление:

Куриное филе отварить и нарезать кубиками; Огурец, помидор и перец нарезать кубиками; Соединить все ингредиенты в миске, добавить соль, перец, сок лимона и мелко нарезанную зелень; Тщательно перемешать и подавать.

Греческий салат

Ингредиенты:

1 огурец;

1 помидор;

50 г оливок;

50 г брынзы;

1 луковица;

2 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. лимонного сока;

Зелень, соль, перец.

Приготовление: