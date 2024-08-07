Как правильно хранить оливковое масло

Идеальная температура хранения оливкового масла — 14–18 градусов, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Специалист уточнила, что хранить продукт лучше в прохладном месте, но не в холодильнике. В условиях слишком низких температур возможно образование белесоватых хлопьев в виде осадка, которые негативно влияют на свойства масла.

Хранить важно в плотно закупоренной таре, не допуская контакта с кислородом во избежание окисления масла. Действие прямых солнечных лучей и света тоже губительно для масла, так как запускает процесс окисления, из-за которого оно может стать прогорклым, — добавила эксперт.

По словам собеседницы издания, лучше выбирать темную стеклянную бутылку или жестяную банку в качестве тары для хранения масла. Не рекомендуется ставить продукт на полки возле духовых шкафов, плит, микроволновок — может перегреться, отметила Тимощенко.

Ранее диетолог Кристина Войт в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что оливковое масло так же полезно для организма, как и подсолнечное, но они не являются заменой друг другу из-за разных составов и ценности для организма. Однако это касается только нерафинированного масла, которые являются отличным вариантом для получения жиров в ежедневном рационе, предупредила специалист.