Зеленый чай: разновидности, польза и вред, необычные рецепты

Зеленый чай появился на российских прилавках сравнительно недавно. При этом на Востоке его употребляли еще до нашей эры, в Европу завезли только в XVI веке, а сегодня его можно найти практически в каждом доме. Расскажем, как заготавливают сырье для зеленого чая, какие бывают сорта и разновидности, чем он полезен для организма, а кому противопоказан. И конечно, поделимся рецептами с зеленым чаем.

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Как делают зеленый чай

Все виды чая заготавливают из одних и тех же листьев чайных кустов. Все дело в способе обработки сырья. Так, для получения зеленого чая листья ферментируются при температуре около 180 градусов в течение двух суток, благодаря чему сырье окисляется не более чем на 12%.

При этом условия выращивания чайных кустов, сроки сбора и различные варианты обработки позволяют изготовителям получать множество сортов зеленого чая.

Наиболее популярные сорта зеленого чая

Среди наиболее популярных и распространенных сортов зеленого чая можно отметить следующие:

Ганпаудер — один из самых популярных сортов китайского чая, при заваривании раскрывающий насыщенный вкус, в котором можно ощутить медовые, дымные и древесные ноты.

Сенча — зеленый чай, наиболее популярный в Японии. У него очень мягкий, нежный вкус, а напитки на его основе богаты антиоксидантами, витаминами и другими полезными для организма человека веществами.

Улун — особым образом ферментированное сырье, которое можно отнести к промежуточному между красным и зеленым чаями. Он обладает очень ярким глубоким вкусом, что роднит его с красными чаями, но при этом сохраняет узнаваемый аромат зеленых чаев.

Матча — зеленый чай в виде порошка, который изготавливают в Японии. Наиболее популярен при проведении чайных церемоний.

Благодаря тому, что при изготовлении сырье буквально перетирают до состоянии пыли, его успешно применяют при изготовлении десертов, национальных блюд и в бьюти-сфере.

Чем полезен зеленый чай для организма

В состав зеленого чая входят в том числе следующие вещества:

витамин С

каротиноиды

катехины

кофеин

марганец

селен

токоферолы

хром

цинк

Согласно некоторым исследованиям, регулярное употребление зеленого чая позволяет в ряде случаев снизить уровень плохого холестерина. Кроме того, некоторые специалисты утверждают, что употребление этого напитка позволяет снизить риск возникновения заболеваний сосудов и сердца, улучшить деятельность мозга и незначительно снизить возможный риск возникновения различных заболеваний ротовой полости. Кроме этого, зеленый чай благодаря кофеину и танину оказывает бодрящий эффект на большинство людей. Благодаря содержащимся антиоксидантам напитки из листьев зеленого чая замедляют старение и оказывают положительное воздействие на уровень сахара в крови.

Какой вред может нанести зеленый чай

Тем не менее употребление этого продукта может нанести вред человеческому организму:

Из-за высокого содержания кофеина зеленый чай может привести к повышению давления.

Таурин при употреблении чая во второй половине дня вызывает бессонницу.

При злоупотреблении напитком можно получить нарушение усвояемости железа и некоторых других жизненно важных для организма элементов.

Что можно приготовить с зеленым чаем, кроме чая

Помимо классического чая, с этим продуктом можно приготовить и другие блюда.