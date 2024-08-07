Зеленый чай: разновидности, польза и вред, необычные рецепты
Зеленый чай появился на российских прилавках сравнительно недавно. При этом на Востоке его употребляли еще до нашей эры, в Европу завезли только в XVI веке, а сегодня его можно найти практически в каждом доме. Расскажем, как заготавливают сырье для зеленого чая, какие бывают сорта и разновидности, чем он полезен для организма, а кому противопоказан. И конечно, поделимся рецептами с зеленым чаем.
Как делают зеленый чай
Все виды чая заготавливают из одних и тех же листьев чайных кустов. Все дело в способе обработки сырья. Так, для получения зеленого чая листья ферментируются при температуре около 180 градусов в течение двух суток, благодаря чему сырье окисляется не более чем на 12%.
При этом условия выращивания чайных кустов, сроки сбора и различные варианты обработки позволяют изготовителям получать множество сортов зеленого чая.
Наиболее популярные сорта зеленого чая
Среди наиболее популярных и распространенных сортов зеленого чая можно отметить следующие:
- Ганпаудер — один из самых популярных сортов китайского чая, при заваривании раскрывающий насыщенный вкус, в котором можно ощутить медовые, дымные и древесные ноты.
- Сенча — зеленый чай, наиболее популярный в Японии. У него очень мягкий, нежный вкус, а напитки на его основе богаты антиоксидантами, витаминами и другими полезными для организма человека веществами.
- Улун — особым образом ферментированное сырье, которое можно отнести к промежуточному между красным и зеленым чаями. Он обладает очень ярким глубоким вкусом, что роднит его с красными чаями, но при этом сохраняет узнаваемый аромат зеленых чаев.
- Матча — зеленый чай в виде порошка, который изготавливают в Японии. Наиболее популярен при проведении чайных церемоний.
Благодаря тому, что при изготовлении сырье буквально перетирают до состоянии пыли, его успешно применяют при изготовлении десертов, национальных блюд и в бьюти-сфере.
Чем полезен зеленый чай для организма
В состав зеленого чая входят в том числе следующие вещества:
- витамин С
- каротиноиды
- катехины
- кофеин
- марганец
- селен
- токоферолы
- хром
- цинк
Согласно некоторым исследованиям, регулярное употребление зеленого чая позволяет в ряде случаев снизить уровень плохого холестерина. Кроме того, некоторые специалисты утверждают, что употребление этого напитка позволяет снизить риск возникновения заболеваний сосудов и сердца, улучшить деятельность мозга и незначительно снизить возможный риск возникновения различных заболеваний ротовой полости. Кроме этого, зеленый чай благодаря кофеину и танину оказывает бодрящий эффект на большинство людей. Благодаря содержащимся антиоксидантам напитки из листьев зеленого чая замедляют старение и оказывают положительное воздействие на уровень сахара в крови.
Какой вред может нанести зеленый чай
Тем не менее употребление этого продукта может нанести вред человеческому организму:
- Из-за высокого содержания кофеина зеленый чай может привести к повышению давления.
- Таурин при употреблении чая во второй половине дня вызывает бессонницу.
- При злоупотреблении напитком можно получить нарушение усвояемости железа и некоторых других жизненно важных для организма элементов.
Что можно приготовить с зеленым чаем, кроме чая
Помимо классического чая, с этим продуктом можно приготовить и другие блюда.
- Из матчи в Японии пекут нежный бисквит с белой помадкой. В состав теста входят мука, сахар, яйца, матча и разрыхлитель. Глазурь замешивают на основе яичных белков, сахарной пудры и ванилина.
- Также можно приготовить бисквит с матчей и сливочным сыром. Бисквит замешивается так же, как в предыдущем рецепте, только добавляется йогурт без наполнителей. Готовый корж разрезается пополам и промазывается начинкой из мягкого сыра, измельченной клубники и сахарной пудры.
- Матча также входит в состав бодрящего фруктового смузи: в блендере смешивают банан, яблоко, шпинат, заваренную матчу, мяту и орехи.
- Можно добавить матчу и в печенье: завести тесто на сливочном масле, с сахарной пудрой, мукой, чайным порошком, солью и измельченным миндалем. Выпекать в духовке до готовности.
- Ну и наконец, можно приготовить матчу с мороженым и взбитыми сливками. При заваривании в напиток добавляют корицу.