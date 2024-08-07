Роспотребнадзор назвал ингредиенты идеального смузи
Приготовленный дома смузи является ценным источником питательных веществ. Это густой напиток, в состав которого могут входить фрукты, ягоды, овощи и зелень. В Роспотребнадзора назвали ингредиенты идеального смузи.
Специалисты рекомендуют добавить в напиток два важных ингредиента:
А вот увлекаться добавлением в напиток сахара или искусственных подсластителей не стоит. Лучше добавьте немного мёда или сухофруктов, например, сушёных фиников, кураги, чернослива.
Подавать смузи лучше холодным, но не ледяным.