Рецепт огурцов, соленых холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Огурцы, соленые холодным способом, — это хрустящая овощная закуска, приготовленная без уксуса и других кислот. Ее секрет — в естественном брожении. Делимся простым рецептом соленых огурцов в банке 1 л.
Ингредиенты
- Огурцы (маленькие) — 1 кг или чуть меньше
- Соль — 1 ст. л.
- Укроп — 1 зонтик
- Чеснок — 3 зубчика
- Листья смородины — 2-3 шт.
- Приправы (тмин, горчица, кориандр или другие) — по 1 ч. л. или по вкусу
- Вода
Способ приготовления
Залейте огурцы ледяной водой и оставьте на два часа. Срежьте кончики.
Зелень промойте, дайте высохнуть. Лист хрена измельчите. Выложите зелень в чистую банку.
Следом выложите огурцы. Размещайте их вертикально, вплотную друг к другу. Не поместившиеся огурцы можно выложить сверху горизонтально.
Зубчики чеснока нарежьте слайсами и переложите в банку. Всыпьте специи и соль.
Воду доведите до кипения в сотейнике, дайте остыть, затем влейте в банку. Сверху выложите листья смородины.
Закройте банку капроновой крышкой, взболтайте и поставьте вверх дном. Оставьте в темноте при комнатной температуре на пять-шесть дней (примерно на третий день рассол станет мутным: это значит, что в банке началось брожение). Затем уберите огурцы в холодильник или погреб на один месяц.
Огурчики, соленые холодным способом, готовы! На вкус не отличить от бочковых.
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