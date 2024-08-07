Рецепт огурцов, соленых холодным способом в банке

Огурцы, соленые холодным способом, — это хрустящая овощная закуска, приготовленная без уксуса и других кислот. Ее секрет — в естественном брожении. Делимся простым рецептом соленых огурцов в банке 1 л.

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Ингредиенты

Огурцы (маленькие) — 1 кг или чуть меньше

Соль — 1 ст. л.

Укроп — 1 зонтик

Чеснок — 3 зубчика

Листья смородины — 2-3 шт.

Приправы (тмин, горчица, кориандр или другие) — по 1 ч. л. или по вкусу

Вода

Способ приготовления

Залейте огурцы ледяной водой и оставьте на два часа. Срежьте кончики.

Зелень промойте, дайте высохнуть. Лист хрена измельчите. Выложите зелень в чистую банку.

Следом выложите огурцы. Размещайте их вертикально, вплотную друг к другу. Не поместившиеся огурцы можно выложить сверху горизонтально.

Зубчики чеснока нарежьте слайсами и переложите в банку. Всыпьте специи и соль.

Воду доведите до кипения в сотейнике, дайте остыть, затем влейте в банку. Сверху выложите листья смородины.

Закройте банку капроновой крышкой, взболтайте и поставьте вверх дном. Оставьте в темноте при комнатной температуре на пять-шесть дней (примерно на третий день рассол станет мутным: это значит, что в банке началось брожение). Затем уберите огурцы в холодильник или погреб на один месяц.

Огурчики, соленые холодным способом, готовы! На вкус не отличить от бочковых.

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