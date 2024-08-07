Блюдо для похудения: готовим лаваш с творогом

Соленая начинка из творога с зеленью в хрустящем лаваше — идеальное сочетание, которое придется по вкусу многим. Такую закуску можно легко и быстро приготовить, и она совсем не вредна для фигуры — всего 126 ккал на 100 г.

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На четыре порции возьмите один лаваш, 300 г творога, 20 г петрушки, соль, специи по вкусу и один яичный желток.

Петрушку помойте и нарежьте мелко. Вместо нее можно взять любую другую зелень по вкусу. Нежирный творог выложите в миску и разомните вилкой. К творогу добавьте нарезанную зелень, соль и специи. Хорошо перемешайте начинку и попробуйте на соль.

Расстелите лист лаваша и выложите на него начинку. Сверните лаваш, хорошо подогнув края, чтобы начинка не вытекла. Также проследите, чтобы лаваш при сворачивании не треснул и не порвался. Аккуратно вложите рулет на противень, застеленный пергаментом. Смажьте его яичным желтком. Отправьте рулет в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Блюдо готово!

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