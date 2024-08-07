Пять необычных вариаций классического яблочного варенья

Вы уже знаете, что делать с яблоками, которые в буквальном смысле валятся на голову — и которые не так чтобы очень удобно долго хранить, если у вас нет специальной прохладной кладовки с хорошей вентиляцией? Предлагаем вспомнить классический рецепт яблочного варенья — и способы разнообразить его, чтобы порадовать близких и друзей во время зимнего чаепития.

Классический рецепт

1 кг яблок,

800 г сахара,

1 лимон,

1 стакан воды.

Вымойте яблоки, очистите их от кожуры и сердцевины. Нарежьте кубиками или дольками. Приготовьте сироп: в кастрюле смешайте воду и сахар. Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

Добавьте нарезанные яблоки в сироп и варите на медленном огне около 30 минут, периодически помешивая. Добавьте сок одного лимона за 5 минут до окончания варки. Это придаст варенью яркость вкуса и улучшит сохранность.

Разложите горячее варенье по стерилизованным банкам и закатайте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания. Храните варенье в прохладном, темном месте.

А теперь — вариации, которые позволят создать необычное и яркое блюдо