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Легкий рецепт сырников с черникой на сковороде

Сырники — отличный вариант завтрака. Чтобы разнообразить меню, предлагаем приготовить это блюдо с ягодами черники по очень простому рецепту.

Легкий рецепт сырников с черникой на сковороде
© Unsplash

Ингредиенты:

  • творог 9% — 300 г;
  • мука — 4 ст. л. без горки;
  • куриные яйца — 1 шт.;
  • свежая черника — 70 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — на кончике ножа;
  • сливочное масло 82,5% — 50 г.

Творог протереть через сито, соединить с сахаром, солью и яйцом, добавить муку и тщательно перемешать. Затем добавить в смесь чистые обсушенные ягоды черники и осторожно перемешать силиконовой лопаткой.

В сотейнике растопить сливочное масло, из теста формировать маленькие шарики, панировать их в оставшейся муке, выкладывать на раскаленную поверхность, слегка придавливая рукой. Убавить огонь до среднего, жарить сырники в течение пары минут с каждой стороны.

Сырники с черникой можно подавать со сгущенным молоком или сметаной к утреннему чаю или кофе.

  • Калорийность на 100 г: 259 ккал.
  • БЖУ: 11,7/13,5/21,7.
  • Время приготовления: 30 минут.