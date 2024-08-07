Легкий рецепт сырников с черникой на сковороде

Сырники — отличный вариант завтрака. Чтобы разнообразить меню, предлагаем приготовить это блюдо с ягодами черники по очень простому рецепту.

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Ингредиенты:

творог 9% — 300 г;

мука — 4 ст. л. без горки;

куриные яйца — 1 шт.;

свежая черника — 70 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — на кончике ножа;

сливочное масло 82,5% — 50 г.

Творог протереть через сито, соединить с сахаром, солью и яйцом, добавить муку и тщательно перемешать. Затем добавить в смесь чистые обсушенные ягоды черники и осторожно перемешать силиконовой лопаткой.

В сотейнике растопить сливочное масло, из теста формировать маленькие шарики, панировать их в оставшейся муке, выкладывать на раскаленную поверхность, слегка придавливая рукой. Убавить огонь до среднего, жарить сырники в течение пары минут с каждой стороны.

Сырники с черникой можно подавать со сгущенным молоком или сметаной к утреннему чаю или кофе.