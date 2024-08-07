Легкий рецепт сырников с черникой на сковороде
Сырники — отличный вариант завтрака. Чтобы разнообразить меню, предлагаем приготовить это блюдо с ягодами черники по очень простому рецепту.
Ингредиенты:
- творог 9% — 300 г;
- мука — 4 ст. л. без горки;
- куриные яйца — 1 шт.;
- свежая черника — 70 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — на кончике ножа;
- сливочное масло 82,5% — 50 г.
Творог протереть через сито, соединить с сахаром, солью и яйцом, добавить муку и тщательно перемешать. Затем добавить в смесь чистые обсушенные ягоды черники и осторожно перемешать силиконовой лопаткой.
В сотейнике растопить сливочное масло, из теста формировать маленькие шарики, панировать их в оставшейся муке, выкладывать на раскаленную поверхность, слегка придавливая рукой. Убавить огонь до среднего, жарить сырники в течение пары минут с каждой стороны.
Сырники с черникой можно подавать со сгущенным молоком или сметаной к утреннему чаю или кофе.
- Калорийность на 100 г: 259 ккал.
- БЖУ: 11,7/13,5/21,7.
- Время приготовления: 30 минут.