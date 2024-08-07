Сыр и сырный продукт: как просто различить их

Часто можно в магазине наткнуться на сырный продукт, который внешне похож на настоящий сыр, но по полезным и вкусовым качествам отличается от него. Чтобы определить, что лежит перед вами — сырный продукт или сыр, не нужно много усилий.

В этом вопросе вам поможет этикетка. Дело в том, что производителей обязуют указывать, к какой категории товаров относится продукт, ведь сырный продукт содержит в себе растительные масла.

Хорошо изучите информацию на этикетке. Если в ингредиентах присутствуют заменители молочного жира, уплотнители, эмульгаторы, то от покупки лучше отказаться. Обратите внимание, что заменители чаще используют в плавленной продукции.

Ранее стоматолог-терапевт, пародонтолог Елена Мартынова рассказала, что молочные продукты и сыры полезны для зубов из-за содержания кальция. Однако, по ее словам, самый полезный продукт для зубов — это вода.

До этого заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Кулико рассказал, что сметана может улучшить работу мозга и память. По его словам, также этот продукт улучшает настроение.