Как приготовить лисички: семь рецептов и несколько хитростей

Сегодня расскажем о вкусных блюдах из грибов. Собрали 7 рецептов и несколько хитростей, чтобы вы узнали, как приготовить самые вкусные лисички.

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3 рецепта блюд из лисичек на каждый день

Суп из лисичек

Ингредиенты:

свежие лисички — 500 г;

бульон из мяса птицы — 1 л;

молодой картофель — 600 г;

лук репчатый — 200 г;

морковь — 300 г;

сливочное масло 82,5% — 50 г;

соль, перец — по вкусу;

укроп и сметана для сервировки.

Лисички перебрать, помыть, порезать и отварить до полуготовности, три раза сменив воду. Лук нашинковать полукольцами и пассеровать на сливочном масле до прозрачности, затем добавить в сковороду натертую на крупной терке морковь и тушить 5 минут, постоянно помешивая. Картофель почистить, нарезать соломкой и отварить в бульоне. Вареные лисички откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, и добавить к зажарке. Посолить, перемешать, тушить под крышкой 7 минут на маленьком огне. Когда картофель почти сварился, добавить в кастрюлю овощи с грибами, лавровый лист, молотый черный перец. Варить до готовности картофеля. Подавать со сметаной и зеленью.

Ризотто с лисичками на горячее

Ингредиенты:

лисички — 250 г;

овощной бульон — 1 л;

рис карнароли — 150 г;

лук-шалот — 20 г;

твердый сыр — 50 г;

чеснок — 4 дольки;

белое сухое вино — 6 ст. л.;

масло оливковое — 4 ст. л.;

розмарин — 1 веточка;

сливочное масло 82,5% — 60 г;

свежая петрушка — 2 веточки;

соль, перец — по вкусу.

Лисички порезать, отварить до полуготовности и вынуть из воды. Лук нашинковать кубиками и пассеровать в сотейнике на растительном масле с целыми дольками чеснока и веточкой розмарина. Добавить грибы и специи, перемешать и жарить еще 3 минуты на среднем огне без крышки. Удалить из смеси розмарин и чеснок, добавить сухой рис и держать пару минут на большом огне, постоянно перемешивая. Затем добавить вино, дать смеси закипеть и дождаться, пока алкоголь выпарится.

В три приема влить в блюдо бульон, так, чтобы рис его постепенно впитал. Затем закрыть крышкой и держать на маленьком огне до готовности риса. Выключить огонь и вмешать в горячее блюдо мелко натертый сыр и сливочное масло. При подаче на стол украсить каждую порцию мелко порезанной петрушкой.

Теплый салат с лисичками

Ингредиенты:

лисички — 250 г;

листья салата — 1 пучок;

репчатый лук — 100 г;

твердый сыр — 50 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

чеснок — 1 долька;

лимон — 1/2 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Лисички порезать и отварить до полуготовности. Мелко порезанные лук и чеснок пассеровать в половине оливкового масла до прозрачности. Добавить в сковороду грибы и специи. Обжарить до золотистой корочки. В небольшой чашке смешать вторую часть оливкового масла с лимонным соком, соль и перец по вкусу. Салат промыть, обсушить, нарвать руками на небольшие кусочки, смешать с лимонно-масляной заправкой и выложить на сервировочное блюдо. Сверху уложить грибы и посыпать тертым сыром. Салат подают в теплом виде.

4 рецепта заготовок на зиму из лисичек

Лисички, как и почти все грибы, можно разными способами заготавливать на зиму. Делимся тремя самыми вкусными рецептами.

Лисички в маринаде

Лисички отварить до полуготовности в воде. В другой кастрюле приготовить маринад из воды, уксуса, соли, перца-горошка и сахара. Переложить грибы шумовкой в кипящий маринад и варить 15 минут. Затем разложить лисички в стерилизованные банки, залить горячим маринадом и закатать.

Зимний салат с лисичками и овощами

Лисички отварить до полуготовности. Помидоры, репчатый лук, болгарский перец и морковь мелко порезать и протушить до готовности в масле с солью и перцем. Добавить в овощную смесь лисички, немного сахара и тушить под крышкой 45 минут. Затем влить уксус, довести до кипения и выключить. Разложить в стерилизованные банки, закатать и накрыть теплым одеялом до полного остывания.

Жареные лисички в масле

Грибы отварить до полуготовности, откинуть на дуршлаг, а затем обжарить в большом количестве оливкового масла до золотистой корочки с солью и перцем. Разложить закуску в стерилизованные банки, залить горячим маслом и закатать.

Лисички холодной засолки

Лисички перебрать, промыть, на 5 минут залить кипятком, затем вынуть из воды и остудить. Уложить грибы в стерилизованные банки с широким горлышком, добавляя соль, зонтики укропа с долькой чеснока. Поставить под гнет на трое суток, затем залить кипящим маслом под горлышко и закатать.

Несколько хитростей для заготовки самых вкусных лисичек

Как и при приготовлении любых других блюд, для заготовки грибов на зиму имеются свои секреты.