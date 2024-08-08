Мытья яблок оказалось недостаточно для избавления от пестицидов

Вредные химические вещества проникают через кожуру фруктов в их мякоть. Ученые рекомендуют не только мыть, но и чистить плоды.

© runews24.ru

Препараты для борьбы с насекомыми и сорняками (пестициды и гербициды) помогают укрепить продовольственную безопасность человечества. Однако все требует платы. Поэтому часть данных веществ наносит колоссальный вред здоровью человека.

Исследователи усовершенствовали методику обнаружения пестицидов (поверхностная рамановская спектроскопия (SERS)) и увидели их наличие в мякоти яблок. По данным журнала Nano Letters, фрукт осветили лазером, и в ходе анализа рассеивания света вывели молекулярный состав фрукта.

Найти следы пестицидов помогла мембрана на основе гидрогеля и металлических наночастиц. Аналогичный эффект ученые получили при изучении огурцов, креветок, порошка чили и риса.

Ранее стало известно, что семена чиа признали эффективным средством для похудения.