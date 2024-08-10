Спельта, киноа, амарант: польза древних зерновых культур

Зерновые культуры, которые использовались тысячелетиями в различных культурах, снова становятся популярными в современном мире. «Рамблер» расскажет об их особенностях и пользе.

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Спельта

Спельта, также известная как полба, является одной из древнейших зерновых культур. Ее выращивали еще в Древнем Египте и Месопотамии. Она была основной пищей в Европе до Средних веков, когда ее постепенно заменили более продуктивные сорта пшеницы. Спельта содержит множество питательных веществ, таких как белок, клетчатка, витамины группы B, магний, железо и цинк. Она богата сложными углеводами и обладает низким гликемическим индексом, что делает ее отличным выбором для поддержания стабильного уровня сахара в крови.

Польза для здоровья:

высокое содержание клетчатки способствует здоровью пищеварительной системы и предотвращает запоры.

магний и клетчатка помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.

сложные углеводы и белок обеспечивают долгое чувство сытости, что помогает контролировать аппетит и вес.

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Киноа

Киноа, также известная как «золотое зерно инков», была важной частью рациона древних цивилизаций Анд Южной Америки. Она была высоко ценилась за свою питательную ценность и использовалась как основной источник пищи для воинов инков.

Киноа — это псевдозерновая культура, которая содержит все девять незаменимых аминокислот, что делает ее полноценным источником белка. Она богата клетчаткой, магнием, железом, витаминами группы B и антиоксидантами.

Польза для здоровья:

киноа является отличным источником белка для вегетарианцев и веганов.

высокое содержание антиоксидантов помогает бороться с воспалениями и защищать клетки от повреждений.

магний и кальций, содержащиеся в киноа, способствуют укреплению костей.

Амарант

Амарант был основным продуктом питания древних ацтеков и майя. Эта культура имеет богатую историю и была высоко ценима за свои питательные свойства и устойчивость к различным климатическим условиям. Амарант содержит высокое количество белка, клетчатки, магния, фосфора и железа. Он также богат лизином, аминокислотой, которая редко встречается в других зерновых культурах.

Польза для здоровья:

высокое содержание витаминов и минералов способствует укреплению иммунной системы.

антиоксиданты и фитонутриенты в амаранте помогают снижать воспаления в организме.

фитостеролы, содержащиеся в амаранте, помогают снижать уровень холестерина и улучшать сердечно-сосудистое здоровье.

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