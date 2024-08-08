Три рецепта малосольных огурцов: за час, в пакете, с кабачками и перцем

Урожайный сезон — время овощных заготовок. Делимся подборкой трех способов засолки огурцов. Следуя им, вы сможете приготовить вкусные хрустящие малосольные огурцы на скорую руку.

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Малосольные огурцы в пакете за час

Огурцы — 500 г

Укроп — маленький пучок

Чеснок — 4 зубчика

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1/2 ч. л.

Огурцы промойте и нарежьте четвертинками, срезав кончики. Чеснок очистите, примните ступкой и мелко нарежьте. Измельчите укроп (жесткие стебли не понадобятся, используйте только мягкую часть). Выложите овощи в плотный полиэтиленовый пакет, всыпьте зелень, чеснок, соль и сахар. Хорошо встряхните, заверните во второй пакет и крепко завяжите, выпустив лишний воздух. Каждые 15 минут встряхивайте огурцы, чтобы они засолились равномерно. Через 1 час подавайте к столу.

Малосольные огурцы с кабачками в пакете

Огурцы — 300 г

Кабачки — 300 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Укроп — маленький пучок

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Перец молотый — 1/2 ч. л. (по желанию)

Овощи промойте и нарежьте кружочками, удалив кончики. Выложите в пакет, засыпьте сахаром, солью и перцем. Пакет завяжите, хорошо встряхните и отложите на 15 минут. Очищенный чеснок измельчите. Зелень промойте и нашинкуйте (понадобится только мягкая часть, жесткие стебли удалите). Добавьте к овощам зелень и чеснок, закройте и встряхните пакет. Проследите, чтобы из пакета вышел лишний воздух. Дайте заготовке настояться в течение 30 минут при комнатной температуре либо уберите в холодильник на 1 час.

Малосольные огурцы по-грузински

Огурцы — 500 г

Чеснок — 3 зубчика

Перец чили — 1 шт.

Свежая кинза — небольшой пучок

Зира (семена) — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1/2 ч. л.

Огурцы промойте, выложите в глубокую емкость и залейте ледяной водой, оставьте минимум на 1 час. Благодаря этому огурцы получатся особенно хрустящими. Затем нарежьте на 4–6 частей, срезав кончики. Кинзу промойте, обсушите и нашинкуйте. Чеснок очистите и измельчите. Зиру всыпьте в небольшую емкость, соедините с сахаром и солью, придавите ступкой. Чили измельчите. Пересыпьте кинзу, чили и чеснок в контейнер. Сверху выложите огурцы, посыпьте смесью с зирой. Закройте контейнер и хорошо встряхните, затем уберите в холодильник минимум на 2 часа. Время от времени встряхивайте контейнер, чтобы сок распределился равномерно.

Благодаря этим простым рецептам вы сможете быстро и с минимумом усилий приготовить вкусные малосольные огурцы.